Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A’yı aralıkta fırlatıyoruz

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) – ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydu haberleşme kapasitesini geliştirmeye devam edildiğini belirterek, “Türksat 5A’yı aralık ayında, 5B’yi ise 2021 ilk yarısında fırlatıyoruz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Karaismailoğlu 2003’ten bu yana ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar lira yatırım yaparak, hayata geçirdiklerini belirtti. Karaismailoğlu, “Yatırım harcamalarımızda yüzde 62,1’lik pay ile kara yolu birinci sırada yer alıyor. Demir yolunun yatırımlardaki payı 2013’te yüzde 33 iken, 2020’de bu oran yüzde 47’ye çıkarıldı. 2020’de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı 2023’te yüzde 60 olacak. Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi, bizim için son derece önemli. O nedenle alternatif finansman kaynaklarını da değerlendiriyoruz. Bunun için özel sektörün dinamizmini de harekete geçirdik. Böylece toplam 214,7 milyar liralık Kamu-Özel İş Birliği Projesi’ni başlattık. Söz konusu yatırımların yüzde 86’sı tamamlandı. Yapımı devam eden Kamu Özel Sektör İş Birliği projeleri ile birlikte 30,3 milyar lira daha yatırımı ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’

Bakan Karaismailoğlu, yarım asrı aşan bir süre ihmal edilen demir yollarında yeni atılım başlattıklarını belirterek, “Son 18 yılda demir yollarına 169,2 milyar lira yatırım yaptık. 2020’de salgına rağmen demir yolu ile yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadı. Ayrıca temassız taşımacılık avantajından dolayı uluslararası taşımalarda önemli artış öngörüldü. Özellikle uluslararası taşımalardan Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116 artış, İran hattında yapılan taşımalarda yüzde 63 artış ve Avrupa hattındaki taşımalarda yüzde 15 artış bekliyoruz. Coğrafi konumun sağladığı avantajların ekonomik ve ticari kazanımlara dönüşebilmesi için demir yollarına yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. İlerleyen yıllarda, kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Orta Koridor ve BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletmeyi ve Çin-Türkiye arasındaki toplam 12 günlük seyir süresini 10 güne düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

‘TÜRKSAT 5B’Yİ 2021’İN İLK YARISINDA FIRLATIYORUZ’

Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A’nın aralık ayında, Türksat 5B’nin ise 2021’in ilk yarısında fırlatılacağını kaydederek, şunları söyledi:

“Haberleşme alanındaki faaliyetlerimizi uzayda da sürdürüyor ve geliştiriyoruz. Türksat yapılan yatırımlar sayesinde Asya, Avrupa ve Afrika’da 118 ülkede yaşayan 3 milyar insana ulaşan uydu kapasitesine erişti. Uydu haberleşme hizmetleri; dışa bağımlı olmadan, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanıyor. Uydu haberleşme kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Türksat 5A’yı aralık ayında, 5B’yi ise 2021 ilk yarısında fırlatıyoruz. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projesi Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A da 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak. 2005 yılında 21 ilde 2,2 milyon kurulu kapasite ile Türksat’a devrolan kablo hizmetlerinde, bugün itibarıyla 24 ilde yaklaşık 4,7 milyon kurulu kapasiteye ulaştık.”

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