Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A uydusu, 5 Ocak Salı günü uzaya gönderilecek

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türksat 5A uydusu, Türkiye saatine göre 5 Ocak 2021 Salı günü 04.27’de uzaya gönderilecek ve yaklaşık 4 ay sürecek yolculuğunun ardından, 2021 yılının ikinci çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 5A uydusunun Türkiye saatine göre 5 Ocak 2021 Salı günü 04.27’de, ABD yerel saatine göre ise 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 20.27’de SpaceX firmasına ait Falcon-9 roketi ile ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacağını bildirdi. Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasının 2021 yılında gerçekleştireceği ilk fırlatma olacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Yeni yılın ilk günlerinde, hummalı çalışmalar sonucu hazırlıklarını tamamladığımız Türksat 5A uydumuzu, uzaya uğurlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

‘MÜTHİŞ BİR VİZYON GELİŞTİRDİK’

Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetlerinin sunulacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Karada, havada, denizde ve uzayda Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefler doğrultusunda müthiş bir vizyon geliştirdik. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesini ve 2021 yılının ikinci çeyreği içinde hizmete başlamasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

’30 YIL BOYUNCA GÜVENCE ALTINDA OLACAK’

Bakan Karaismailoğlu 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan TÜRKSAT 5A uydusunun uzun manevra ömrü ile Türkiye’nin 31 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacağına dikkat çekti. Karaismailoğlu, “10 kilowatt faydalı yük gücü ile hizmete girdiğinde Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak. Uzay teknolojileri konusunda da inşallah bundan sonra teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna gelmek için canla başla bütün milletimizle birlikte çalışıyoruz. Uzay yarışında biz de varız diyoruz. Türksat, 2022 yılında, Türksat 5A, 5B ve 6A’nın katılmasıyla sahip olacağı altı aktif uyduluk filosu ile uydu haberleşmesi alanında ülkemizin etkinliğini daha da artıracaktır” diye konuştu.

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