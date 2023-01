Bakan Karaismailoğlu: Türkiye’nin dört bir yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı fırtınası esecek

- Reklam -

Yalın Onat ERGÖR – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) – ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Şantiyesini ziyaret etti. Bakan Adil Karaismailoğlu, “2023 yılı çok büyük projeleri tamamlayıp milletimize kazandırdığımız bir sene olacak. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört yanında adeta bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı fırtınası esecek” dedi.

2024 yılının ilk yarısında bitirilmesi planlanan Altunizade- Ferah Mahallesi – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Şantiyesi’ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ziyaret etti. Bakan Adil Karaismailoğlu’na Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Bakan ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Her yeni yıl, umut dolu güzel yarınlara, yeni hedeflere ulaşmamız için bizlere taze başlangıçlar ve yeni fırsatlar sunuyor. Şanlı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağımız 2023 yılı; Türkiye Yüzyılı’nın da işaret fişeği olacaktır. 2023 yılı da yine çok büyük projeleri tamamlayıp milletimize kazandırdığımız bir sene olacak. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört yanında adeta bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı fırtınası esecek. Çevreci, konforlu, güvenli, hızlı ve teknolojik ulaştırma projelerimize devam edeceğiz.” dedi.

“KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI HATTI’NIN BU AY AÇILIŞINI YAPACAĞIZ”

Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul’u, Avrupa’nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Dünyanın en özgün ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. İlk olarak, imalat süreçlerini tamamladığımız, sinyalizasyon testleri devam eden 32 kilometre uzunluğundaki Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın bu ay açılışını gerçekleştireceğiz. Ardından Başakşehir-Çam ve Sakura şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’nı, sonrasında ise; Gayrettepe-Kâğıthane Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’ni, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı projelerini de tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunacağız. İstanbul Havalimanı Metro Hatlarımız açıldığı an itibarıyla, dünyanın en özgün kent içi raylı sistem projeleri arasına girecektir. Saatte 120 kilometrelik hızı ile Türkiye’nin en hızlısı olarak eser fırtınamızın bir sonucu olarak İstanbul’un ve dünyanın hizmetine sunulacak. Bugün birlikte incelemelerini yaptığımız Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metrosu’nu da 2024 yılının ilk yarısında tamamlamayı hedefliyoruz. İstanbul’da yaklaşık 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7/24 esasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.



“ÜLKE GENELİNDE 152 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ KENT İÇİ RAYLI SİSTEM İNŞAATLARINI SÜRDÜRÜYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Demiryollarında, dolayısıyla hem şehirlerarası hem de kent içi ulaşımda başlattığımız reform, kararlılıkla devam edecek. Şu an ülkemiz genelinde farklı hatlarda, 152 kilometre uzunluğundaki kent içi raylı sistem inşaatlarını sürdürüyoruz. İstanbullulara bir söz verdik. ‘İstanbulluların kaderini kimsenin keyfine bırakmayız’ dedik. Bu sözümüzü tutuyoruz. İstanbullular kendilerine fayda sağlayacak projeleri yakından takip ediyor. Bizim derdimiz hizmet, bizim derdimiz İstanbulluların hak ettiği ve sağlıklı bir şekilde işleyen toplu ulaşım taleplerinin bir an evvel karşılanması. Bizim derdimiz İstanbulluların gönül rahatlığıyla, hızla, konforla, güvenle seyahat edebilmeleri. İstanbullular da gerçekleri iyi biliyor. Milletimiz, ‘Suyu getirenle, testiyi kıranı’ gayet iyi görüyor. Her projenin takipçisiyiz. Milletimizin hayatının çileye dönüşmesine izin vermedik; vermeyiz. Altunizade – Ferah Mahallesi – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı ile ilgili de sizleri bilgilendirmek istiyorum.Hattımız 4,5 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyonlu bir raylı sistem projesidir. Altunizade İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu ve yine Altunizade de metrobüs hattı ile entegre olacak projenin hizmete alınmasıyla; Bosna Bulvarı -Gayrettepe arası seyahat süresi 19 dakika, Bosna Bulvarı – Çekmeköy arası seyahat süresi 32 dakika, Ferah Mahallesi – Söğütlüçeşme arası seyahat süresi 11 dakika, Ferah Mahallesi – Taksim arası seyahat süresi 33 dakika, Ferah Mahallesi – Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika ve Bosna Bulvarı – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi de 50 dakika olacak. İstanbul ulaşım ana planı; İstanbul’un bin 100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul’un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz ve çalışıyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükûmetimizin İstanbul’daki hizmet süreci bitmez.” şeklinde konuştu.