Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, en önemli ticaret koridorlarında lojistik süper güçtür (2)

‘KARADA, HAVADA, DENİZDE HATTA UZAYDA YAPACAK PEK ÇOK İŞİMİZ VAR’

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çorum’da Kırkdilim Tüneli şantiye ziyareti ve ışık göründü töreninin ardından İskilip Kavşağı ile Hastane Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Karayolları Çorum Şube Şefliği, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Sizlerden ricamız, gören gözümüz ve duyan kulağımız olmanızdır. Çorum’un gelecek hedeflerine yönelik, birlikte istişare ederek adım atacağız. Çorum’un derdi, bizim derdimiz. En hızlı şekilde bütün eksiklikleri gidereceğiz” dedi.

‘HER YER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ’

Çorum’da 1996 yılında yapımına başlanan ve 1998 yılında ise durdurulan havaalanı projesi ile ilgili Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizin her noktasında çok büyük çalışmalarımız var. Hakkari’de de işimiz var, Edirne’de de işimiz var. Her yer bizim için çok kıymetli. Çorum da bizim en kıymetlilerimizden bir tanesi. Karada, havada, denizde ve hatta uzayda yapacak pek çok işimiz var. Hepsini bir program dilimi içerisinde yapacağız inşallah. Bu kadar büyük projeleri yapan bir ülke, her şeyin üstesinden gelir” diye konuştu.

