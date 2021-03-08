Bakan Karaismailoğlu: Türkiye büyük hedefleri olan ve her alanda geleceği parlak bir ülkedir

Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İşbirliği Protokolü törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Denizciliğe gönül vermiş kadınlarımızın da Mavi Vatanımızda üstlenecekleri görevlerle, üzerlerine düşenin fevkinde bir başarı göstereceklerine inancım tamdır. Türkiye artık büyük hedefleri olan ve her alanda geleceği parlak bir ülkedir.” dedi.

Beşiktaş Ortaköy ‘Nene Hatun’ isimli gemide gerçekleşen törende konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, tüm kadınlara kırmızı gül takdim etti. Protokolün imzalanmasının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Dünya Kadınlar Günü’nde, denizcilik eğitimi gören değerli arkadaşlarımızın deniz stajlarına ilişkin bir iş birliği protokolünü imzalayarak örnek bir adım atıyoruz. Milli Mücadelemizin iz bırakan kadın kahramanlarından olan Nene Hatun’un ismini taşıyan bu gemide böyle bir günde sizlerle olmak aynı zamanda son derece anlamlıdır” diye konuştu.

“PROTOKOL KAPSAMINDA 12 DENİZCİLİK ŞİRKETİMİZDEKİ STAJYER KONTENJAN SAYISI 306 OLARAK BELİRLENMİŞTİR”

Bakan Karaismailoğlu, “Bugün burada kadının gücünü denizlerimizde de gösterecek, denizcilik eğitimi alan çok değerli arkadaşlarımızın stajlarına ilişkin güzel birlikteliklere şahitlik ediyoruz. Lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerimizde eğitim gören kız öğrencilerimize mevzuat gereği zorunlu deniz stajlarını yapmaları hususunda üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini hayata geçirmiş oluyoruz. Protokol kapsamında 12 denizcilik şirketimizdeki stajyer kontenjan sayısı 306 olarak belirlenmiştir. Bugün imzaladığımız protokolümüzle, kadınların konumunun iş ve toplum yaşamında güçlendirilmesine katkı verirken, denizcilik sektöründe, kadınlarımızın daha fazla yer almasına imkan sağlamış olacağız.” dedi.

“TÜRKİYE ARTIK BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN VE HER ALANDA GELECEĞİ PARLAK BİR ÜLKEDİR”

“Türkiye, mesleğinizi gururla ve en ileri teknik imkanlar içinde icra edeceğiniz güçlü bir denizcilik ülkesi haline gelmiştir” diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Zira, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve kadınların güçlendirilmesine yönelik yürütülen politika ve programlar kapsamında denizcilik sektöründe kadın istihdamının artırılması en önemli hedeflerimizden biridir. Denizciliğe gönül vermiş kadınlarımızın da Mavi Vatanımızda üstlenecekleri görevlerle, üzerlerine düşenin fevkinde bir başarı göstereceklerine inancım tamdır. Türkiye artık büyük hedefleri olan ve her alanda geleceği parlak bir ülkedir. Hepinizin önünüzdeki yıllara güvenle bakmasını istiyorum. Bugün Türkiye, mesleğinizi gururla ve en ileri teknik imkanlar içinde icra edeceğiniz güçlü bir denizcilik ülkesi haline gelmiştir. Çünkü bizler, Türkiye’nin her alanda gelişmesi ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 yıldır Türkiye’de ulaştırma ve haberleşmede çağın ötesinde projelerle küresel düzeyde iddiamızı artırdık. Attığımız stratejik adımlarla bölgemizde ve dünyanın en önemli ticari koridorlarında lojistik bir süper güç haline geldik. Denizyollarımız bu süreçte en önemli reform alanlarımızdan biri oldu. Kıyılarımızı dünya ölçeğinde limanlarımızla, tersanelerimizle kuşattık. Gemi inşa sanayiinde dünya ile rekabet eden bir konuma geldik.”

“RAKAMLAR BAŞARIMIZI DAHA DA NET ANLATMAKTADIR”

Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türk Sahipli Deniz Ticareti Filosu, 8,9 devtveyt ton ile Dünya’da 17.nci sırada iken, 2020’de 29,3 milyon devtveyt ile 15.nci sıraya yükselmiştir. Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı 2,5 milyon TEU iken, %464 artışla, 11,6 milyon TEU olmuştur. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarını 190 milyon tondan alarak, %261 artış ile, 496 milyon 642 bin tona çıkardık. Denizyolu ile gerçekleşen dış ticaret taşımaları, 149 milyon tondan, %245 artış ile, 365,4 milyona ulaşmıştır. Uluslararası düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı; 2003’te 220 bin iken, 2020 yılında %229 artışla 504 milyon 752 olmuştur. Bildiğiniz gibi denizlerimizdeki yük ve araç sirkülasyonunu artırırken, denizcilik eğitimine de ağırlık veriyoruz. Ülkemizde bugün 12’si ön lisans ve 13’ü de lisans düzeyinde eğitim veren YÖK’e bağlı denizcilik fakültelerimiz ve yüksekokullarımız bulunmaktadır. Fakültelerimizde 829, meslek yüksek okullarımızda da 750 kardeşimiz eğitim görmektedir” diye konuştu.

“2002 YILINDA ÜLKEMİZDE İSTİHDAM EDİLEN KADIN SAYISI 6 MİLYON 122 BİN İKEN, BU RAKAM BUGÜN 9 MİLYON 18 BİNE YÜKSELMİŞTİR”

Son 18 yılda istihdam edilen kadın sayısında önemli artışlar olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Ülkemizde ‘kadın haklarına’ yönelik pozitif adımlar, hükümetlerimiz döneminde katlanarak artmıştır. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Türk kadının layık olduğu her türlü mevkiye gelebilmesi için attığımız adımlar neticesinde bugün bundan 20 yıl öncesine göre karşımızda çok farklı bir tablo vardır. TBMM’deki 101 kadın milletvekilinin, 54’ü AK Parti milletvekilidir. Kamuda çalışan kadınlarımızın oranı yüzde 39’a yükselmiştir. Üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri arasında, kadınların oranı yüzde 50’yi geçmektedir. 2002 yılında ülkemizde istihdam edilen kadın sayısı 6 milyon 122 bin iken, bu rakam bugün 9 milyon 18 bine yükselmiştir. Hükümetimizin hazırladığı 2018-2023 yıllarını kapsayan ‘Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınlarımızın sahip olduğu sosyo-ekonomik hak, fırsat ve imkanlar genişletilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Mart’ta açıkladığı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nda da kadınlara yönelik şiddet ile mücadele konusuna dikkat çekilmiştir.”

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