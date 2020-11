Bakan Karaismailoğlu: Trafik güvenliğiyle ölümlü kazaları azalttık

Gökhan CEYLAN- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA) – ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Son 18 yılda kara yollarına 563,4 milyar lira yatırım yapıldı. Ülke genelinde bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardık. Dağları tünellerle vadileri, boğazları köprülerle aştık. Yollarımızda artan trafik güvenliği ve seyahat konforu ile ölümlü kazaları azalttık” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yol Bakım Makinelerinin Hizmete Alım Töreni’ne katıldı. Yenimahalle ilçesindeki Atölye Müdürlüğü’nde düzenlenen törene, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve bölge müdürleri de katıldı. Burada hizmete yeni alınan makine ve ekipmanı inceleyen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Karayolları’na ait kamyonetin lastiğini değiştirerek, Atölye Müdürlüğü’nün bahçesinde kar küreme aracı kullandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de ‘tekerlek dönsün, araba yürüsün’ anlayışıyla yapılan yolların devrini çoktan kapattıklarını belirterek, “Artık uluslararası standartlara uygun, konforlu, can ve mal güvenliği sağlayan yollar yapıyoruz. Hatta Akıllı Ulaşım Sistemleri’miz ile ulaşımın her modunda çağın ötesine geçiyoruz” dedi.

‘ÖLÜMLÜ KAZALARI AZALTTIK’

Yollarla köprülerle tünellerle havaalanları ile tarım, ticaret, turizm ve sanayinin sadece belli merkezlerde değil Türkiye sathında gelişmesine destek olduklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Kalkınmada eşitlik sağlansın, doğu ile batı arasında fark kalmasın; herkes işe, aşa, okula, hastaneye, sanata, kültüre aynı anda, aynı şartlarda ulaşsın, diye el birliği ile ter döküyoruz. Türkiye 2002 yılından beri süregelen ulaşım ve altyapı hamlesi ile adeta kaderini yeniden şekillendirmiştir. Rakamlar bu durumu en açık şekilde yansıtmaktadır. Son 18 yılda karayollarına 563,4 milyar lira yatırım yapıldı. Ülke genelinde bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardık. Dağları tünellerle vadileri, boğazları köprülerle aştık. 2003 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, 600 kilometreye ulaştırdık. 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğunu ise 680 kilometreye yükselttik. Yollarımızda artan trafik güvenliği ve seyahat konforu ile ölümlü kazaları azalttık. Taşıt işletme giderlerinden tasarruf elde ettik. Sadece bölünmüş yollar sayesinde iş gücü ve akaryakıt tasarrufu olarak ülke ekonomisine her yıl 18 milyar liranın üzerinde ekonomik fayda sağlanır hale getirdik.”

‘421 MAKİNE VE EKİPMANI KARAYOLLARI’MIZA KAZANDIRDIK’

Yolları inşa etmek kadar güvenle trafiğe açık kalmasının da çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Yol bakım ve yol açma alanında; en güncel teknolojilerle donatılmış çok daha fazla araçla, ihtiyaç duyulan her noktaya anında hizmet götürebiliyoruz. Özellikle 2016 yılından itibaren makine parkımızda geniş kapsamlı olarak yenileme çalışmalarına başladık. Karla mücadele ve yol bakımı için Karayolları Genel Müdürlüğü’müzün envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanı kattık. 2016 yılından itibaren her yıl yapılan alımlar ile bu yıl sonu itibarıyla makine parkımızın yaklaşık yüzde 36,5’ini yeniledik. Makine parkımızda 16 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını da yüzde 61’den yüzde 27,2’ye düşürdük. 2020 yılında da 218,5 milyon lira bedel ile 361 adedi makine ve ekipmanlı makine, 59 adedi ekipman ve 1 adedi de geniş alan telsiz sistemi olmak üzere toplam 421 adet makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdık. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yaklaşık 180 milyon liralık kısmı, yani yüzde 82,3’ü yerli imalattır. Bu son alımlar ile kurumumuz 4 bin 751 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 226 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir.”

