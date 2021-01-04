Bakan Karaismailoğlu: Tarihi köprüler restore edilerek turizme kazandırılıyor

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2020 yılında 57 köprünün, 2003 yılından bugüne ise toplam 373 adet tarihi köprünün restore edildiğini söyledi. Karaismailoğlu, “Ata yadigârı köprülerimizi gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu tarihi köprüler ülkemizin önemli değerleridir. Tarihi köprülerimizi turizme kazandırıyoruz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında yurt içinde 2 bin 378 adet taş, ahşap, demir ve betonarme tescilli tarihi köprü, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek’te olmak üzere 316 adet Osmanlı Dönemine ait tarihi köprünün bulunduğunu belirtti. Karaismailoğlu, 2020 yılında 57 köprünün, 2003 yılından bugüne ise toplamda 373 adet tarihi köprünün restorasyon çalışmalarının tamamlandığı bildirdi. Karaismailoğlu, tarihi köprülerin Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, “Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin (Göksu) Köprüsü, Taşköprü (Kastamonu), Büyükçekmece (Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü) ve Ani (Ocaklı) Köprüsü gibi yapıldıkları dönemde önemli işleve sahip olan köprülerin restorasyonları tamamlanarak tekrardan kültür mirasımıza kazandırıldı. Diğer yandan tarihi Sangarios (Justinianus) Köprüsü, İkizdere (Çatma Köprüsü), 19’uncu yüzyıl Osmanlı Döneminde inşa edilmiş olan ve günümüze büyük oranda özgün detayları ile ulaşan Çankırı ilindeki tarihi Çaylı, Güvem, Yurtpınarköyü, Bayramören Köprüleri ile Kastamonu ilindeki Aktaş, Çakırlar, Dörtocak, Yakaören ve Damlaçay Ahşap köprülerinin çalışmalarının ulusal ve uluslararası restorasyon ilkelerine göre devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘TURİZME KAZANDIRIYORUZ’

Bakan Karaismailoğlu, “Tarihi köprülerimizi gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Hem kültür tarihi hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden ata yadigarı tarihi köprülerin belgelenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, aslına uygun olarak restore edip, korunmasını sağlıyoruz. Bu tarihi köprüler ülkemizin önemli değerleridir. Tarihi köprülerimizi turizme kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, desteği ve bize aşıladığı başarma azmi ile daha nice yol, köprü, han ve hamamların yapımı ve onarımlarını hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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