Bakan Karaismailoğlu: SIM kartın yerine kullanılacak ‘eSIM’ hizmetini 2021’de hayata geçiriyoruz

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak ‘eSIM’ hizmetini 2021 yılında hayata geçiyoruz. Türkiye, yerli ve milli imkanlarla eSIM teknolojisini üreten ilk ülkelerden biri” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, ‘eSIM’ tanıtım programı öncesinde yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, ‘eSIM’ teknolojisinin tamamen yerli ve milli imkanlarla yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildiğini belirtti. Türkiye’nin ‘eSIM’ teknolojisini tamamen yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bu teknoloji yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak ‘eSIM’ hizmetini 2021 yılında hayata geçiyoruz. eSIM mimarisi hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşlarımızın günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacak” dedi.

Yakın zamanda eSIM’in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde görmeye başlayacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, ayrıca eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağını belirtti.

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