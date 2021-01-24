Bakan Karaismailoğlu: Korsan saldırısına uğrayan gemimiz Gentil Limanı’na demirledi

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi’nde korsan saldırısına uğrayan geminin Gabon’un Gentil Limanı’na demirlediğini duyurdu.

Bakan Karaisiamiloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gine Körfezi’nde korsan saldırısına uğrayan gemimiz saat 11:00’de Gabon’un Gentil Limanı’na demirlemiştir. Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizcimize Allah’tan rahmet diliyorum. 15 denizcimizin salimen Türkiye’ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir” dedi.

FOTOĞRAFLI