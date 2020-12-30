Bakan Karaismailoğlu: Her adımımızı stratejik bir bakış açısıyla atıyoruz/Ek fotoğraflar

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‘Mobil tanı’ karavanıyla bulaş riskine son
Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- PANDEMİ döneminde şikayetleri olan, koronavirüs kapıp kapmadığını merak eden ancak bulaş riski nedeniyle kalabalık hastane ortamlarına da girmek istemeyenler...
Ölümlü kaza halk otobüsü kamerasında
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Görkem Akkuş'un (18) hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya karışan ve Akkuş'un ölümüne sebep olan halk otobüsünün güvenlik...
Bitlis’te otomobil, kamyona çarptı: 5 yaralı
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS- Diyarbakır yolundaki tünelde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki sürücü dahil 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında, Bitlis- Diyarbakır yolunun Buzluıpınar mevkisindeki tünelde meydana geldi. Engin...