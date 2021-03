Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın ilk etabı 2022’de tamamlanacak (2)

ULUSLARARASI LİMANIN GENİŞLETME PROJESİ TEMELİ ATILDI

Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali 2’nci Fazı Genişleme Projesi temeli atıldı. Liman içerisinde gerçekleştirilen temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Vali Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kamu-Özel İşbirliği Daire Başkanı Kamil Özmen, MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, milletvekilleri, belediye başkanları ve iş insanları katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren MIP Genel Müdürü Van Daele, liman genişletme projesinin 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye dolaylı ek istihdam yaratacağını söyledi.

‘PROJE 1 BUÇUK YILDA TAMAMLANACAK’

Törende konuşan Bakanı Karaismailoğlu da yatırım bütçesi 375 milyon dolar olan projeyi 1,5 yılda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak hedefine her zaman olduğumuzdan daha yakın olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve haberleşme alanında attığımız adımlarla dolu dolu geçirdiğimiz bir 19 yılı geride bıraktık. Ulaşımın her alanında olduğu gibi denizlerimizde de güçlü Türkiye’ye yakışır projeleri hayata geçiriyoruz. Limanlarımızın sayısı bir bir artarken, çağa uygun niteliklere sahip tersanelerimizde gemi inşa sanayimizin kapasitesini genişletiyoruz. Devlet aklı ve iradesi ile özel sektörün gücünü bir araya getirerek dünya deniz ticaretine ağırlığımızı koyuyoruz. Rakamlar deniz ticaretindeki gücümüzü bütün açıklığıyla gözler önüne seriyor. 2003 yılında Türk sahipli deniz ticaret filomuz 8,9 detveyt ton ile Dünya’da 17’nci sırada iken, 2020’de bu miktar, 29,3 milyon detveyt tona ulaşmış, sıralamamız da iki kademe artarak 15’e yükselmiştir. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 2003’te 190 milyon ton iken 2020’de yüzde 261 artış ile 496 milyon 642 bin tona ulaşmıştır. Deniz yolu ile gerçekleşen dış ticaret taşımalarımız da yine aynı dönemde, 149 milyon tondan yüzde 245 artış ile 365,4 milyon tona çıkmıştır. Limanlarımızda elleçlenen konteyner tonajı açısından da önemli mesafe kat ettik. 2003’te 2,5 TEU olan miktarı 2020’de 11,6 milyon tona yükselttik. Uluslararası Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı da yüzde 229 artış ile 2020 yılında 504 bin 752’ye ulaşmıştır. Bu tablo Türk denizciliğinin ve Türk limancılığının takdire şayan başarısının somut bir göstergesidir” dedi.

‘LİMAN KAPASİTESİ 2,6 MİLYON TEU’DAN, 3,6 MİLYON TEU’YA ULAŞACAK’

Mersin’in genişleyen limanlarıyla, nükleer güç santralleriyle, Çukurova Havalimanı ile Türkiye’nin gözde ulaşım, enerji ve ticaret merkezi haline geldiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın 3’üncü reaktörünün temelini attığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve ihalesi tamamlanarak çalışmalarını başlattığımız Çukurova Havalimanı, bölgede gerçekleştirdiğimiz dev projelere birer örnektir. Bugün, havalimanımızı da ziyaret ettik ve çalışmaları yerinde inceledik. Mersin Uluslararası Limanı’ndaki Doğu Akdeniz Terminali 2’nci Fazı (EMH2) Genişleme Projesi’nin temelini atıyoruz. TCDD Mersin Limanı, Türkiye’nin ve Doğu Akdeniz’in önde gelen limanlarından. Limanımız, coğrafi konumu, kapasitesi, serbest bölge ile komşu olması, ulusal ve uluslararası kara, hava, demir ve deniz yolu modlarına entegre olmasından dolayı ülkemiz için büyük bir önem arz etmekte. 2007- 2020 yılları arasında Mersin Uluslararası Limanı’na 1,2 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Sadece ülkemiz için değil, Irak, Suriye ve diğer komşu ülkelerle olan ticarette kritik işlevi olan limanımız, sektörün ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek üzere sürekli olarak genişletilmekte ve kapasite artırımına gidilmektedir. Zira, uluslararası deniz taşımacılığında Akdeniz limanları, Asya-Avrupa hattında aktarma limanları olarak önem kazanmaktadır. Bu minvalde, temelini atacağımız Doğu Akdeniz Terminali 2’nci Fazı da son derece gerekli bir projedir. Yatırım bütçesi 375 milyon dolar olan projemizi, 1,5 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin 2022 sonunda işletmeye açılmasıyla birlikte, 500 kişi doğrudan 5 bin kişi dolaylı olarak istihdam imkanı sağladığını da müjdelemek isterim. Mersin Limanımız, genişletme projesiyle, güneyde toplam 880 metrelik rıhtıma sahip olacak ve 400 metrelik 2 mega geminin yanaşmasına uygun hale getirilecek. Limanımızın kapasitesi bu sayede 2,6 milyon TEU’dan, 3,6 milyon TEU’ya ulaşacaktır” diye konuştu.

‘PROJE BELİRLENEN SINIRLAR ÇERÇEVESİNDE PLANLANDI’

Projeyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bakanı Karaismailoğlu şunları söyledi:

“Öncelikle Mersin Limanı Genişleme Projemiz, ‘İşletme Hakkı Sözleşmesi’ gereğince belirlenen sınırlar çerçevesinde planlanmıştır. Yani limanımızı genişletirken, Atatürk Parkı bu alanın sınırları dışında yer almaktadır. Dün olduğu gibi yarın da Mersinli vatandaşlarımız ve geleceğimiz çocuklarımız, Atatürk Parkı’nın kendilerine sunduğu konfor ve imkanlardan faydalanmaya devam edeceklerdir. Bunun yanında Atatürk Parkı’nın diğer ucunda bulunan ve mevcutta çok eski bir yapıya sahip olan Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nı rehabilite etmek ve geliştirmek için etüt- proje çalışmasını da bakanlık olarak başlattık. Mersin ilinde denizcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla su sporları merkezi ve tekne yanaşma yeri amacıyla barınak kapasitesi artırılarak yenilenecek ve ayrıca bu kıyı şeridinde Mersin halkının faydalanacağı 800 metrelik yürüyüş yolu, iskele ve seyir terasının yer aldığı rekreasyon alanı da yer alacaktır. Mersin’in her yıl gelişen uluslararası yük transfer merkezi vasfını ileri bir noktaya taşımak için Mersin Konteyner Limanı etüt- proje çalışmamız da devam etmekte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak amacımız, ülkemizin her şehrini olduğu gibi Mersin’imizi de kalkındırmak, istihdamını artırmak, gelişimine katkı sunmaktır. Mersin Uluslararası Limanı, çok modlu bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla, Orta Doğu ve Karadeniz’le olan aktarma ve hinterlant bağlantılarıyla Mersin Liman İşletmesi hem ülkemizin en büyük limanıdır hem de Doğu Akdeniz’in lider limanları arasında yer almaktadır. Ülkemizin lojistik gücünü, sadece bölgesel değil küresel anlamda da perçinlemektedir. Ancak 81 ilimizi, Türkiye’mizi kalkındırma çabalarımız; kimi kendini bilmezler tarafından kamuoyu kasıtlı bir biçimde yanlış yönlendirilmektedir. Asıl ve ulvi mücadelemiz, ülkemizin dört bir yanına hizmet götürmek, bütünsel kalkınmamızı güçlendirmek, Türkiye’nin daha aydınlık bir geleceğe ulaşması için canımızı dişimize takarak çalışmaktır. Ancak bir yandan bu karanlık yüzlerin bize attıkları iftiralara karşı da mücadelemize devam edeceğiz. Onlar yalan söyledikçe, biz bu yalanları çürüteceğiz ve milletimize hizmet etmeye, iş ve aş götürmeye devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından butonlara basılarak temel atıldı. Temel atma töreninin ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet römorkörle denizden genişleme alanını inceleyip bilgi aldı. Bakanı Karaismailoğlu ardından Gemi Hizmetleri Merkezi’ni ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ