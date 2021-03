Bakan Karaismailoğlu: Çocuklarımızı kandırmaya kalkanlar, elleri boş dönecek

Aziz ÖNAL- Nurettin FİDANCAN/BİNGÖL, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Birlikte üretmekten, çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hizmeti her köye, her haneye taşıyacağız. Gençlerimize eğitim ve iş imkanları sağlayacağız. Çocuklarımızı kandırmaya kalkanlar, geldikleri yere elleri boş dönecek. Bizim gözden çıkaracak tek bir evladımız yok” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi. Temaslarına Vali Kadir Ekinci’yi ziyaret ederek başlayan Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve beraberindeki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ile AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. İl Başkanlığı’nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Karaismailoğlu, Bingöl’ün binlerce yıl öncesine dayanan köklü tarihi ile geçmişten bugüne zaman tüneli olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, kirli oyunlarla terörle korkuyla üzerlerine gelenlerin hiçbir zaman muvaffak olamadığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu ülkenin zenginliği, güzelliği ve bükülmez bileği de zaten ne olursa olsun birlikte yaşamaya olan adanmışlığımızdan gelmektedir. İşte bu yüzden kirli oyunlarla terörle korkuyla üzerimize gelenler hiçbir zaman muvaffak olamıyorlar. Unutmayın ki bünyesi sağlam olana hiçbir hastalık, hiçbir virüs zarar veremez. Biz de bu yüzden hem barışımızı ve toplumsal huzurumuzu koruyacağız hem de ekonomimizi güçlü tutacağız. Birlikte üretmekten, çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hizmeti her köye, her haneye taşıyacağız. Gençlerimize eğitim ve iş imkanları sağlayacağız. Çocuklarımızı kandırmaya kalkanlar, geldikleri yere elleri boş dönecekler. Bizim gözden çıkaracak tek bir evladımız yoktur. Biz bugün dere, tepe, dağ, bayır geziyor; gece gündüz çalışıyorsak hep onlar bizden daha iyi yaşasın, bolluk, bereket içinde büyüsün, diyedir. Cumhurbaşkanı’mızla bakanlarımızla milletvekillerimizle belediyelerimizle teşkilatımızla döktüğümüz alın teri, çocuklarımıza daha iyi gelecek inşa etmek içindir. Bu yüzden gençlerimize kendimizi anlatmak, gelecek kaygılarına, dertlerine, tasalarına derman olmak teşkilatımız için çok önemlidir.”

‘TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL’

AK Parti iktidarları döneminde yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığına vurgu yaptı. Türkiye’nin 19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Türkiye artık eski Türkiye değil. 20 yıl öncesinin Türkiye’si ile karşılaştırılamayacak bir seviyeye geldik. Bundan sonraki 20 yıl daha da büyük gelişmeler yaşayacağız. Öyle ki Avrupa, Asya ve Afrika dünyada hem üretimde hem de ticarette söz sahibi haline geliyor. Bu 3 kıtanın tam ortasında yer alan Türkiye büyük fırsatların eşiğinde. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu bilinç ile hareket etmekte ve yatırımlarımızı bu minvalde hayata geçirmekteyiz. Tüm fırsatlara Türkiye’nin her köşesinde çağdaş bir ulaştırma ve haberleşme altyapısı ile hazır olmak için çalışıyoruz. Görevimiz Türkiye’nin dünya ile sosyal ve ekonomik açıdan bağlantılarını kurarken, çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, turizmcimizin işine bereket katmak. Vatandaşlarımız için iş olmak, aş olmak. Bu gaye ile son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi nice dev projeyi tamamladık. Elazığ Kömürhan Köprüsü ile 16 ili birbirine bağladık. Fırat’ı köprülerle geçtik, Cudi Dağı’nı tünellerle deldik. İstanbul’dan Çin’e, Rusya’ya içinde ihraç mallarımızı taşıyan trenler gönderiyoruz. Kara yollarımız yetersizdi. Olanları da emniyetli değildi. Kara yollarında attığımız dev adımlarla bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Türkiye’yi konforlu, güvenli, hızlı ulaşımla tanıştırdık. Medarı iftiharımız THY dünyanın en büyük hava yolu markalarından oldu. 26 olan havalimanı sayısını 56’ya yükselttik ve hava yolunu halkın yolu yaptık.”

‘BİNGÖL’Ü DAHA KOLAY ULAŞILABİLİR ŞEHİR HALİNE GETİRDİK’

Bingöl’ün ulaşım ve iletişim altyapısı için 19 yılda yapılan yatırım tutarının 6 milyar liranın üzerinde olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Sadece 5 kilometre bölünmüş yolu vardı 220 kilometre daha yeni bölünmüş yol yaparak toplamda 225 kilometreye ulaştık. 3 milyar 650 milyon lira yatırım bedeli le 6 adet kara yolu projesine de devam ediyoruz. Tabi Bingöl’ün sadece kara yollarını geliştirmiyoruz. Tüm demir yolu hattını da yeniledik. Elazığ- Bingöl- Muş- Bitlis arasındaki mevcut demir yolu, inşa edilen barajlar ve hidroelektrik santralleri nedeniyle bir başka noktaya taşınarak yeniden hizmete açıldı. 2013 yılında Bingöl’ü dünyaya bağlayan ve ekonomik gelişmesine büyük fayda sağlayan Bingöl Havalimanı’nı açtık. Açtığımız havalimanı ile Bingöl’ün leziz damak tatları, eşsiz balları, dağları, gölleri, Yolçatı Kayak Merkezi, Solhan’ın yüzen adaları hepsi nice yerli ve yabancı ziyaretçi ile çok daha kolay buluştu. İhmal edilmiş Bingöl’ü çok daha kolay ulaşılabilir ve erişilebilir bir şehir haline getirdik. Bingöl’ün ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat artırdık. Bundan sonra da ‘Durmak yok, yola devam’ diyeceğiz ve geleceğin Bingöl’ünü sizlerle ve gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Sözlerimi bitirmeden önce tekrar altını çizmek istiyorum; gençlerimize kulak veriniz. İhtiyaçlarını, sıkıntılarını öğreniniz. Çözemediğiniz sorunları bizlere aktarınız. Çünkü onların kalbine girersek onların istikbali için çalıştığımızı onlara anlatabilirsek onlar da bizi geleceğe taşıyacaklar.”

FOTOĞRAFLI