Bakan Karaismailoğlu: Çocuklarımızı kandırmaya kalkanlar, elleri boş dönecek (3)

BİNGÖL ŞEHİTLİĞİ AÇILIŞINA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Bingöl Şehitliği’nin açılışına katıldı. Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, şehitlerin hatırasına layık olmanın, boyunlarının borcu olduğunu söyledi. Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, “Böylesi anlamlı bir günde gerçekleşen açılışımızda bulunmaktan, bu aziz milletin bir evladı olarak büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Vatanın kurtuluşu için kendi canlarından vazgeçen şehitlerimiz, bu zafer ile sadece aziz milletimizin değil tüm dünyanın kaderini değiştirmiştir. Yokluklar içindeki bir milletin, çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı azim ve inançla nasıl baş edilebileceğinin kanıtı olan gerçek bir destandır. Mehmetçik Çanakkale’de sadece silahlı mücadelesi ile değil verdiği insanlık dersleriyle de düşmana baş eğdirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti de Çanakkale ruhu üzerine inşa edilmiştir. Bize düşen ise kıymetli vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı, ezanımızı her ne pahasına olursa olsun korumak ve yüceltmektir. Şehitlerimizin aziz hatırasına layık olmak boynumuzun borcudur. Bingöl- Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993’te 33 askerin sivil ve silahsız haldeyken şehit edildiği elim hadise hem Bingöllülerin hem de tüm milletimizin yüreğinde kapanmayan bir yaradır. Bu zalimce katliam ile PKK’nın gerçek yüzü o günden itibaren hafızalarımıza kazınmıştır. Ancak bizleri bölmeye çalışan sadece PKK değil FETÖ’sü, PYD’si, YPG’si, DAEŞ’i birliğimizi, dirliğimizi hedef almış, hala gayrimeşru faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Çok şükür ki vatandaşlarımızın huzurunu, ülkemizin refahını hedef alan bu kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var” dedi.

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