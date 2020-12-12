Bakan Karaismailoğlu çevreyolu açılışı için Manisa’da

Ersan ERDOĞAN- Serkan ÖZDEMİR / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa Akhisar Çevreyolu açılışı için kente geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yoluyla Akhisar Askeri Hava Limanı’na geldi. Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Akhisar Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Sabit Kaya’dan brifing aldı. Daha sonra AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığı’na geçen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra tren raylarında incelemelerde bulundu.

Ardından Akhisar Belediye Başkanı CHP’li Besim Dutlulu’yu ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu’na, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu eşlik etti.

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