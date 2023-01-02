Bakan Karaismailoğlu: Bursa metro hattının toplam ekonomik kazancı 871 milyon 470 bin dolar olacak (3)

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‘HIZLI TREN PROJESİ 2024 BİTMEDEN BİTECEK’

Bursa’daki incelemelerini sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, toplu açılış ve temel atma töreninin ardından valiliği ziyaret etti. Karaismailoğlu, Bursa’nın, Türkiye ekonomisinin kalbi olduğunu belirtip, “Bursa’nın geleceği için önemli yatırımlar yapıyoruz” dedi.

Bursa’ya bu zamana kadar önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, bu sabah erken saatlerde raylı sistem şantiyesine geldiklerini anlatarak, şunları söyledi:

“Bursa hızlı tren hattımızda hakikaten çok olumlu gelişmeler var. Biliyorsunuz en son ihalemizden sonra artık hiçbir eksiğimiz ve hiçbir mazeretimiz kalmadı. Projemizin bütün güzergahında çok yoğun bir çalışma var yani yaklaşık 4 bine yakın çalışma arkadaşımız arazide çalışıyor. Tüneller, köprüler, viyadüklerde çok büyük hummalı bir çalışma var. Orada da amacımız, 2024 yılı bitmeden bu projemizi tamamlayıp, Bursa’nın ve Türkiye’nin hizmetine sunmak. Hızlı tren hattımız bittiğinde hem Ankara’ya hem İstanbul’a hızlı tren konforunda ulaşım imkanı sunacağız. Ayrıca Bursa’da yaptığımız metro çalışmasıyla ilgili de önemli görüşmeler yaptık. İnşallah, Emek yüksek hızlı tren hattı bağlantısı ve şehir hastanesine kadar uzanan hattımızı 2023 bitmeden tamamlamayı düşünüyoruz. Bu konuda bugün kararlarımızı aldık ve ona göre talimatlarımızı da verdik. Bu projemizle birlikte ayrıca proje kapsamında Görükle bölgesini ekledik. Orada da 2 istasyonumuzu ve bütün metroların depo bakım onarımlarının yapılabileceği bir alanı da yine projemiz kapsamında inşa ederek, Bursa’nın hizmetine sunacağız ve aynı şekilde Görükle’deki kavşaklarımızı da yeniden dizayn ederek buradaki ulaşım ihtiyaçlarına göre de ihtiyaçlara cevap verir hale getireceğiz. Yüksek hızlı tren gar istasyon bağlantısını otobana olacak şekilde de oradaki projelerimizi de yine elimizden geçirerek inşallah proje bitimiyle birlikte bunları dört dörtlük, dört başı mamur olarak Bursa’nın hizmetine sunacağız. Çalı yolunda 3 kilometrelik yol kesimini açmış olduk. Bu önemli bir rahatlama sağladı ama bitmedi. Devamında da inşallah büyükşehir belediyemiz ile bugüne kadar beraber ortaklaşa yapmış olduğunuz başarılı çalışmaları orada da devam ettirerek Bursa’nın hizmetine sunacağız.”

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün Bursa genelinde biraz önce açılış törenimizi de yaptık. Tam 7 tane projeyi Bursa’ya kazandırmış olduk. Bu çalışmaların bugünkü maliyetleri tam 1,5 milyar liradır değerli arkadaşlarım. Bursa için gerekli olan bu projeleri de bitirdik. Bundan sonra diğerler projelere bakıyoruz bir taraftan. Ayrıca Teknosaf kavşağı da çok önemli projelerimizden bir tanesiydi. Yaklaşık maliyeti 1 milyar lirayı bulan, bağlantı yollarıyla birlikte bu teknoloji merkezinin otoban bağlantılarını ve bütün yol ihtiyaçlarını karşılayacak kıymetli bu projenin de bugün temelini attık ve kısa sürede yani mayıs ayına kadar bu projemizi bitirip yine Bursa’nın hizmetine sunacağız. Yine aynı şekilde Bilecik-Yenişehir yolumuzda da önemli çalışmalar var. Önümüzdeki aylarda buraya gelerek bu projenin de bitimini sizlerle paylaşıp, Bursa’nın ve Marmara Bölgesi’nin hizmetine sunacağız. Devam eden pek çok projemiz var. Bursa genelinde hepsiyle görüşüp takvimlerimizi güncelledik. Çalışmalarla ilgili bütün talimatları verdik. Bilgilerini aldık. İnşallah bunlara devam edeceğiz. Biz Bursa’ya tekrar geleceğiz. Geldiğimizde açılışlar yapacağız. Bursa’nın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı planlayıp uygulamaya geçeceğiz. Hakikaten Bursa, Türkiye için çok önemli şehirlerimizden bir tanesi. Bugün açıklanan bu ihracat rekorlarında tabi ki pozitif yönde gelişip büyüyor. Bizler de Bursa’nın gelişimi için yapılabilecek her şeyi hep beraber hem yerel yönetimlere hem sayın valimiz, milletvekillerimizle birlikte istişare ederek bütün engelleri ortadan kaldırmak için 7/24 saat çalışmaya devam edeceğiz.”

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