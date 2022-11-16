Bakan Karaismailoğlu: Beton yollar daha az bakım ve onarım gerektiriyor (2)

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‘ESNAFIN BÜYÜK SORUMLULUĞU VAR’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’na (TESK) tekrar başkan seçilen Bendevi Palandöken’i ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı. 2,5 milyona yaklaşan esnaf ve sanatkarların temsilcisi Palandöken ile istişare etmenin kendileri için önemine değinen Karaismailoğlu, “Esnafın yaşamış olduğu sorunlar, onların kolaylaştırılması ve özellikle nakliye sektöründeki esnafımızın birebir bizimle olan ilişkileri ile ilgili önemli görüşmeler yaptık” dedi.

Türkiye’nin, 20 yılda değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Yatırımlar sayesinde hem esnafımızın verdiği hizmetin kalitesinin artması hem bu hizmetin vatandaşımıza ulaştırılması konusunda hem bakanlık hem de esnaf ve sanatkarlar olarak bir kamu hizmeti yapıyoruz. Bu kamu hizmetinin vatandaşımıza en iyi şekilde ulaştırılmasında esnafımızın büyük bir sorumluluğu var. Biz de esnafımızın bu sorumluluklarını daha iyi şartlarda çalışarak yerine getirmesi hem de kazançlarının bol ve bereketli olması için elimizden geleni yapacağız. Yaptığımız yollar ve kaliteli, güvenli ulaşım konforu sayesinde lojistikteki maliyetlerin azaltılması hem de lojistiğin en kaliteli şekilde esnafa ulaştırılması ve esnaf tarafından da vatandaşa ulaştırılması birbirine bağlantılı işler. Yaptığımız için sorumluluğunu bilerek bu işin en iyi şekilde yapılması için bütün sektörlerle ilişki içerisindeyiz. Onların tavsiyeleri bizim için çok değerli ve kıymetli. Sonucunda hepsi vatandaşımıza yansıyan hizmetler” diye konuştu.

‘HEM ESNAFIMIZ HEM DE VATANDAŞLARIMIZ KAZANACAK’

Dünyanın her tarafında krizlerle boğuşulurken Türkiye’de yatırımların artarak devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Yatırımlar sonucunda gelişen, büyüyen bir Türkiye var. Gelişen ve büyüyen Türkiye, gelişen esnafımız ve gelişen nakliye sektörümüz sayesinde olacaktır. Bizlerin de bunu en iyi şekilde yapmak için bütün sektörler temsilcileri ve paydaşlar olarak sürekli istişare içerisinde olmamız gerekiyor. Bugün bu yüzden Bendevi başkan ve sektör temsilcileri ile birlikteydik. Bundan sonra da birlikte olacağız ve sonucunda hem esnafımız hem de vatandaşlarımız kazanacak” dedi.

PALANDÖKEN: SIFIR ARAÇLARLA İLGİLİ PROBLEM VAR

TESK Başkanı Palandöken ise nakliyeci ve taşımacı şoför esnafının sorunlarına değinerek, “Daha önce Cumhurbaşkanı’na arz ettiğim gibi bu araçların yenilenmesiyle ilgili planlarımız vardı. Bu da çalışılıyor ama halen sıfır araçlarla ilgili problem var. Dolayısıyla çocuklarımızın bu araçlarla seyahat etmesi, şimdiki teknolojide tüketimi az olan elektrikli araçların çıkmasıyla esnafın da modernize olacağı, teknolojik çağa ayak uyduracağı bir sistemi geliştireceğiz” açıklamasında bulundu. (DHA)

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