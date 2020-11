Bakan Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu’nun temelini attı

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) – ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu’nun temel atma törenini gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, “Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Zamandan 472 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek” dedi.

Toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın-Denizli Otoyolu için Merkezefendi ilçesi Salihağa Kavşağı’nda temel atma töreni düzenlendi. Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli ve Aydın milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ile yüklenici firma temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Aydın ve Denizli’yi birbirine bağlayan Aydın-Denizli Otoyolu’nun temel atma törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ‘Yol medeniyettir’ vizyonu doğrultusunda 18 yıldır ülke ulaşımını şahlandırdıklarını belirterek, “Kapıkule’den başlayıp, Marmara ve Ege bölgelerini kat ederek Akdeniz’e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edecek son halka olan Aydın-Denizli Otoyolu şimdiden milletimize hayırlı uğurlu olsun. Kara, hava, deniz ve demiryollarında reform niteliği taşıyan projelerle ülkemizin her bir noktasını birbirine yaklaştırırken, Avrasya Bölgesi’ni önemli ticaret ve seyahat rotalarına bağlandık. Karayolları projelerimizi ülkemizin tüm bölgelerini ve tüm şehirlerini kalkındırma hedefine uygun olarak hayata geçirdik. Tünellerle dağları deldik, köprülerle akarsuları geçtik. Marmara Bölgesi’nde dairesel bir karayolu ağını tamamladık. 2022 yılı başında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de hizmete açacağız. Avrupa ile Ege Bölgemizi doğrudan bağlayacak yeni köprümüzden geçen bir araç, Avrupa’nın herhangi bir şehrinden kalkıp kesintisiz otoyollarımızdan olarak Denizli’nin merkezine kadar konforlu ve hızlı bir şekilde gelecek” dedi.

“DÜNYA TİCARETİNE HÜKMEDEN BİR KONUMA GELMEMİZ AN MESELESİ”

Türkiye’nin çok büyük ve istikbali çok parlak bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Dünya’nın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek vizyonumuz doğrultusunda cesur ve kararlı adımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ekonomi alanında koyduğumuz büyük hedeflerimize destek olacak ulaştırma ve haberleşme hamlelerimizi de en seri şekilde tamamlamak durumundayız. Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney, doğu-batı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanımaktadır. Bölgemizde bir lojistik süper güç olmamız ve Yeni İpek Yolu’nun kalbinde yer alan coğrafyamızla dünya ticaretine hükmeden bir konuma gelmemiz an meselesi. Ancak önümüze çıkacak bu fırsatlara hazır olmak da çok önemli. Projelerin yıllarca sonunu getiremeyip, elden ele aktaran bir anlayışla, özkaynak dışında alternatif sermaye modeli üretemeyen kısır zihinlerle hiçbir işi vaktinde bitiremezsiniz. Biz, hızlı ve etkili çalışarak, yaklaşan yeni çağa uygun bir yük ve yolcu taşıma altyapısını en kısa sürede tamamlayıp, ‘geri kalmış’ değil, ‘gelişmekte olan’ da değil, ‘gelişmiş dünya’nın parçası olmaya ant içtik” diye konuştu.

“18 YIL İÇİNDE KARAYOLLARI İÇİN 563,4 MİLYAR LİRA HARCADIK”

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana çok büyük işlere imza attıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “18 yıl içinde karayolları için 563,4 milyar lira harcadık. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardık. Şehirlerimizin neredeyse tamamını bölünmüş yollarla birbirine bağladık. 2003 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, 600 kilometreye çıkardık. 311 km olan toplam köprü ve viyadük uzunluğunu ise 680 kilometreye yükselttik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 2003 öncesi bin 714 km olan otoyol ağımız ise son 18 yılda yapılan bin 611 kilometre ile birlikte 3 bin 325 kilometreye ulaştı. Ege’den Doğu Anadolu’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e konforlu ve hızlı ulaşımı tüm modlarda sağladık. Yollarımızdaki seyir hızımız 2 katına çıktı, seyahat süreleri ise yarı yarıya kısaldı. Dünyada yap-işlet-devret modeliyle yapılan en büyük projelerden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu’nu hizmete açtık” dedi.

“KAPADOKYA’YA ULAŞIMI, DAHA KONFORLU HALE GETİRİYORUZ”

Otoyol yapım çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi’yle, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni otoyol konforuyla tanıştırdık. 4 Eylül’de 1. ve 3. kesimlerini açtığımız Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara’yı; Aksaray, Nevşehir ve Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu Bölgesi’ne bağlıyoruz. Dünya ölçeğinde bir turizm merkezi olan Kapadokya’ya ulaşımı, bu otoyolla daha konforlu hale getiriyoruz. Son etabı olan 2. kısmını da çok yakın bir zamanda hizmete vereceğiz ve böylece Avrupa-Ortadoğu otoyol bağlantısını da kesintisiz hale getirmiş olacağız. Asya-Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul’un bu konumunu daha da güçlendiren Kuzey Marmara Otoyolu’muzu da kesim kesim açmaya devam ediyoruz. En son olarak Kurtköy-Akyazı arasında yer alan; 57,4 kilometre uzunluğundaki Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi açtık ve böylelikle toplam uzunluğu 398 kilometre olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun trafiğe açılan kesimini 321,2 kilometreye ulaştırdık. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de içinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz” diye konuştu.

“YAP-İŞLET-DEVRET YÖNTEMİ YATIRIMCILARA GÜVEN VERMEKTE”

Bakan Karaismailoğlu, yap-işlet-devret yönteminin yatırımcılara güven verdiğinin altını çizerek, “Yap-işlet-devret yöntemi ile hayata geçirdiğimiz bu projelerdeki başarılarımız bundan sonraki projelerde de yatırımcılara güven vermekte ve talebi artırmaktadır. Bugün sizlerle birlikte temelini atmak için bir araya geldiğimiz Aydın-Denizli yolu da bunun en güzel örneği olacaktır. Evliya Çelebi’nin deyişiyle ‘dağlarından yağ, ovalarından bal akan’ Denizli, sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değeri, yine bereketli topraklar üzerine kurulu Aydın ile bu otoyolumuz sayesinde buluşturacaktır. Her iki ilimiz de tarımsal ve sınai üretimin yanı sıra ülkemizin önde gelen turizm merkezleridir. Turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlenmiştir. Şimdi, otoyol ağını Aydın ve Denizli üzerinden Antalya’ya kadar ulaştıracak çalışmalar neticesinde daha da güçlenecektir. Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacaktır” dedi.

OTOYOL İLE YILLIK TOPLAM 614 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK

Otoyol ile bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı’na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledileceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında bir kavşak konumunda olan Denizli ilimizin önemi ve ülke ekonomisine katkısı daha da artacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu; 140 kilometresi 2×3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2×2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğundadır. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacaktır. Otoyol güzergahı, mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı’ndan başlayarak Dalaman üzerinden Yenipazar’a ulaşacak, Büyük Menderes Nehri’nin güneyinden, Hamidiye ve Yazırlı yerleşkelerinin kuzeyinden de Kuyucak ilçesinin güneyine varacak. D-585 (Aydın-Denizli) ayrımı -Karacasu Devlet Yolu’nu geçen otoyol, Karapınar’ın kuzeyinden, Azizabat ve Yamalak yerleşkelerinin güneyinden D-320 Aydın-Denizli Devlet Yolu’na paralel devam edecek. Sarayköy’ün güneyinden geçerek, Kumkısık mevkiinde D-320 Devlet Yolu’nun kuzeyine geçecek. Bu noktadan itibaren Denizli ilini çevreleyen otoyolumuz, Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam edip, Kocabaş mevkiinde sonlanacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Zamandan 472 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek” diye konuştu.

“ÖZVERİYLE VE CİDDİYETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’de ticari taşımacılığın yüzde 80’ininin limanlar üzerinden yapıldığını, limanlara çıkan kara ve demiryollarının büyük önem taşıdığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Böylesine geniş bir perspektifle, doğru zamanda, doğru yerde yaptığımız, akıllı ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızın getirisi, hem ülkemiz, hem de vatandaşlarımızın hayat standartları açısından çok büyük olacaktır. Ülkemiz ekonomisinin 2023 hedeflerini yakalamasında gerekli olan altyapıyı gerçekleştirmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Canı gönülden inanıyorum ki; Cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmak yolunda her türlü gayreti ve kararlılığı milletçe ve beraberlik içinde göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Aydın-Denizli Otoyolu projesinin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Denizli ve Aydın olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve protokol üyeleri temel atma butonuna basarak otoyolun yapım çalışmasını başlattı. Bakan Karaismaioğlu daha sonra kentten ayrıldı.

FOTOĞRAFLI