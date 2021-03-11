Ana Sayfa Haberler Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek (2)
Kategoriler: Güncel Haberler

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek (2)

YHT T-15 TÜNEL İNŞAATINI İNCELEDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Bedesten köyü mevkiinde bulunan T-15 tünel inşaatında inceleme yaptı. Bakan Karaismailoğlu, 5 kilometre uzunluğundaki hızlı tren tünel inşaatıyla ilgili, firma yetkililerinden bilgi aldı.
Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
FOTOĞRAFLI
 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
28 saniye önce

Son Haberler

İş yerinden çaldığı mazotu satarken yakalandı

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta çalıştığı iş yerinden çaldığı mazotu piyasadan daha düşük fiyata satan İsmail Ç.…

10 dakika önce

Kızı, Murat Dilmener’siz geçen 1 yılını anlattı: Çok güzel bir hastaneye adını verdiler

  Gülseli KENARLI - Harun UYANIK/ İSTANBUL,, (DHA)- Prof. Dr. Murat Dilmener'in kızı Fulya  Dilmener…

19 dakika önce

Aynada kendisini gören serçenin tepkisi sosyal medyada beğeni topladı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da bir serçenin otomobil aynasında kendisini görünce verdiği tepki cep telefonu…

19 dakika önce

Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde babası Yalçın Karadöngel'i (43) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.K.'nın emniyetteki…

19 dakika önce

Büfe hırsızlarını ayak izi ele verdi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürekli aynı büfeye girerek hırsızlık yapan 2 kişi, polisin…

19 dakika önce

3 kilogram bonzaiyi gömdüğü topraktan çıkartırken yakalandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da toprağa gömdüğü 3 kilogram bonzaiyi çıkardığı sırada jandarma ekiplerince…

19 dakika önce