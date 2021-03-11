Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek (2)

YHT T-15 TÜNEL İNŞAATINI İNCELEDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Bedesten köyü mevkiinde bulunan T-15 tünel inşaatında inceleme yaptı. Bakan Karaismailoğlu, 5 kilometre uzunluğundaki hızlı tren tünel inşaatıyla ilgili, firma yetkililerinden bilgi aldı.
Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
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