Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız (2)

İZMİT’E KADAR ARACINI KENDİSİ KULLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı kısmen tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İzmit Kavşağı-Akyazı Hattı’nda araç kullandı. Güzergah boyunca aracı kendisi kullanan Karaismailoğlu, daha sonra otoyol komuta merkezine giderek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, “28 bin kilometrelik bölünmüş yol sayesinde binlerce trafik kazasını önledik. Binlerce can kaybını önledik. Bunlar hem ekonomik anlamda hem de insan hayatı açısından çok önemli projeler. Yine aynı şekilde ülkemizin her bir noktasında çalışmalarımız var. Karada, havada, denizde hatta uzayda bir bir projelerimizi tamamlıyoruz. Yeni projelere başlıyoruz. Hepsi ülkemizin dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girmemiz için çok başarılı işler. Bunları hep beraber izleyip bitireceğiz” dedi.

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