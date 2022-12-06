Bakan Karaismailoğlu: 100 yıllık altyapı ihtiyaçlarını 20 yılda tamamladık (2)

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‘ÇUKUROVA HAVALİMANI’NDA SONA YAKLAŞIYORUZ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin programı kapsamında yapımı süren Çukurova Havalimanı’nda incelemede bulunup yetkililerden bilgi aldı. İncelemenin ardından açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Heyecanla beklediğimiz Çukurova Havalimanı’nın açılışı için sayılı günler kaldığını görüyoruz. Azimli çalışmalarımız meyvesini veriyor ve Çukurova Havalimanı’nda sona yaklaşıyoruz. Hızlı ve doğru planladığımız faaliyetlerimiz sonunda altyapı çalışmalarını tamamen bitirmiş bulunmaktayız. Havalimanımızın pisti, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 75 metre gövde genişliği ile inşa edildi. Yine altyapı projesi kapsamında, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile beton kaplamalı paralel taksi yolu, 2 yüksek sürat taksiyolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 yer hizmetleri araç park yeri ve çevre güvenlik yolu gibi tüm işler tamamlandı. Üstyapı tesislerimizin yapım çalışmaları da hızla ilerliyor. Yap- İşlet- Devret yöntemi ile ihale ettiğimiz üstyapı çalışmalarımıza 8 Ocak 2021’de yer teslimi yaparak başladık. 3 etapta inşa etmeyi planladığımız üstyapı tesislerinin 1. ve 2. etaplarını bir arada yürüterek tamamlıyoruz. Çukurova Havalimanımızın yolcu kapasitesini başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması hâlinde, 3. etap yatırımlarına da başlayacağız. 1. etap ve 2. etapların toplam kapalı alanı 189 bin 180 metrekare, 3. etabın ise 25 bin metrekare olmak üzere toplam 214 bin 180 metrekaredir. Bu iki etabın toplam sabit yatırım bedeli ise 173 milyon 865 Avro’dur. Tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli 196 milyon 815 bin Avro’dur. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 197 milyon Avro’luk yatırımı ülkemize kazandırıyoruz. Ayrıca 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin Avro kira bedelini de devletimizin, milletimizin hazinesine katacağız” dedi.

‘ŞUBAT SONU YA DA MART BAŞINDA, HAVALİMANIMIZIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ’

Üst yapı çalışmalarında yüzde 73 ilerleme kaydedildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Terminal binası betonarme ve çelik imalatlarını tamamladık. Dış cephe ve çatı kaplama imalatlarına devam ediyoruz. Altyapı imalatları ise yüzde 70 oranında tamamlanmış olup, alt yapı ve saha reglaj/düzenleme işleri devam ediyor. Yapım çalışmalarımızı tahminen şubat sonu ya da mart başında tamamlayarak, havalimanımızın açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çukurova Havalimanı gibi önemli bir havayolu yatırımından, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 2021 yılında da İstanbul Havalimanı, Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1. sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa’da 6, Antalya Havalimanı ise Avrupa’da 9. sırada yer aldı. Yine, 2022 yılı Kasım ayı sonunda, ​yolcu sayımız, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43,4 artış artışla 170 milyona ulaştı. Ne mutlu bize ki havacılık sektörü açısından çok değerli projelerin hayata geçtiği bir yılı geride bırakıyoruz” diye konuştu. (DHA)

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