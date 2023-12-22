Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücretin 2023 yılında 11.402 liraya yükseltilerek reel olarak 3 katına çıkartıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, 2024 yılı asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 11 Aralık'ta çalışmalarına başladığını açıkladı. Komisyonun kararının genel kabul gören bir ücret seviyesi olmasını umut ettiklerini belirten Işıkhan, 2016 yılında başlatılan Asgari Ücret Desteği'nin 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla sigortalı başına aylık 500 liraya yükseltildiğini ifade etti.

Bakan Işıkhan ayrıca, 2023 yılının ilk dokuz ayında 1,7 milyon işyerinde yaklaşık 24.8 milyar lira asgari ücret desteği sağlandığını vurgulayarak, bu destekle işçilere ekonomik anlamda önemli bir destek sağlandığını belirtti.