Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs salgınına karşı hem personel hem de cezaevinde bulunan mahkum ve tutuklular için her türlü tedbirin alındığını belirterek, “Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur” dedi.

Adalet Bakanı Gül, bakanlık girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüsle ilgili cezaevlerinde ne gibi önlemler alındığı yönündeki soruyu yanıtlayan Gül, “Cezaevlerine yönelik tüm tedbirlerimizi ilgili tüm birimlerimizle büyük titizlikle almaktayız. Cezaevinde tutuklu da hükümlü de olsa onlar devlete emanettir ve onların kardeşi gibi ağabeyi, ablası gibi aynı ailenin parçasıyız. Bu konuda her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. İhtiyacı olan herkese dezenfekte ürünleri de ücretsiz bir şekilde verilmektedir” diye konuştu.