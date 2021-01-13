Bakan Ersoy’un ‘Yeni Göbeklitepe’lere hazır olun’ mesajı Şanlıurfa’da heyecan yarattı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa’daki yeni keşiflere değinip, “Yeni Göbeklitepe’lere hazır olun” mesajı kentte büyük yankı yarattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO), ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki varlıklar arasında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe’dekilere benzeyen taşların yer aldığı Karahantepe’de geçen yıl başlanılan kazı çalışmaları heyecan yarattı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Göbeklitepe’ye alternatif olan Karahantepe’de bulunduğu tahmin edilen 250 dikilitaşın toprak altından gün yüzüne çıkarılması sabırsızlıkla bekleniyor. Şanlıurfa’da kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar sırasında, kent merkezine 46 kilometre mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997 yılında yapılan yüzey çalışmasında Karahantepe’deki toprak altında bulunan yapılar fark edildi.

3 YIL ÖNCE YÜZEY ÇALIŞMASINA BAŞLANILDI

Bölge halkınca ‘Keçilitepe’ olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 3 yıl önce ‘Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları’ Projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı. Bu araştırmalarda Göbeklitepe’deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait ‘T’ biçiminde dikili taşlar tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan izinle bölgede ilk kazı çalışmalarına geçen yıl başlandı. Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, bölgede Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğu tahmin edilen 12 noktanın bilindiğini, bunlardan birinin ise Karahantepe olduğunu söyledi.

BAKAN ERSOY’UN AÇIKLAMASI HEYECAN YARATTI

Son olarak Göbeklitepe’ye yaklaşık 35 kilometre mesafede keşfedilen Karahantepe’de şimdiye kadar 250 tane ‘T sütun’ keşfettiklerini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni keşifleri “Yeni Göbeklitepe’lere hazır olalım. Mısır’ın piramitleri neyse, Urfa bölgesi de öyle olacak” diye açıklaması kentte heyecan yarattı.

Karahantepe ile Göbeklitepe’nin farklılıklarından bahseden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “İnsanlık tarihinin yeniden yorulmasına neden olan Göbeklitepe’dir. Mısır Piramitleri bir gizemin bir farkl görüntünün eseridir. Göbeklitepe ise neolitik döneme ait yapılar bulunmaktadır. İnsanlık tarihinin yeniden yorumlanmasına neden olmuştur. O dönem insanlar avcı toplayıcı kabul ediliyordu. Fakat çok güzel mimari yapılar, ortaya çıktı. Bir inanç merkezi oldu. Buradaki yapılar dünyadaki tüm yapılardan daha eskiye dayanmaktadır. Halen Göbeklitepe’de bulunan semboller gizemini koruyor. İnsanlara ne mesaj verdiği halen çalışılıyor. Yine buna ilave olarak Karahantepe çıktı. Bu iki yapı insanların ilgisini çekiyor. Bakanımızın açıklamasına göre Mısır Piramiteri kadar buradaki bu yapılarımızda insanların ilgisini çekecektir. Tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe, insanlığın atası olarak kabul ediliyor. Pandemi bittiği zaman Şanlıurfa dünyanın yıldızı olacaktır” dedi.

Haliliye Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kargalı Mahallesi’ndeki Karahantepe’nin Göbeklitepe’yle olan benzerliğinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un Göbeklitepe ve Karahantepe’yle ilgili her açıklaması bizde heyecan yaratıyor. Şanlıurfa köklü kadim bir şehirdir. Bakanımız sınırlarımızda yer alan Göbeklitepe ve Karahantepe dünya tarihine ışık tutulmuştu. Bu iki değerimiz insanlık açışından oldukça önemlidir. Mısır Piramitleri gibi bizim sınırlarımızda bulunan Göbeklitepe ve Karahantepe dünya tarihine ışık tutacaktır. Bu değerler sayesinde Şanlıurfa’da müthiş turizm patlamasının yaşanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

NEOLİTİK ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇILSIN

Göbeklitepe Dernek Başkanı Sabri Dişli ise, “Bakanımızın açıklamasından sonra kentimizde yeniden bir heyecan yaşattı. Karahantepe’de çıkan bulgulardan sonra Şanlıurfa’da çok önemli kazılar devam ediyor. Şanlıurfa neolitik dönemin merkezi oluyor. Dolayısıyla Şanlıurfa’ya neolitik dönemi merkezinin kurulmasını istiyoruz. Bütün kazıların sonucunda burada önemli bulguların bir noktada biraraya geleceğine eminiz. Şimdi kent olarak normalleşme dönemini bekliyoruz” dedi.

ŞANLIURFA BÖLGENIN TURIZM KONUSUNDA LOKOMOTIFI OLACAKTIR

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İl Temsilcisi Rahime Yaşar, “Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un çok ciddi açıklamaları oldu. Yeni Göbeklitepe’lere hazır olun mesajını verdi. Böyle önemli açıklamalar devlet büyüklerimiz dile getirmesi bizlerde heyecan yaratıyor. Haziran ayındaki yapılacak olan açıklamayı dört gözle bekliyoruz. Şanlıurfa’nın önü çok açık şehir olarakta bizlerin hazır olması gerekiyor. Şanlıurfa bölgenin turizm konusunda lokomotifi olacaktır” şeklinde konuştu.

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