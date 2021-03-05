Bakan Ersoy, “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” kapsamında düzenlenen  “Yunusça” etkinliğinde konuştu 

Burçak BOZKUŞ – Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL (DHA) – KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsünün “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” kapsamında düzenlediği ilk etkinlik olan “Yunusça” programına katıldı. Bakan Ersoy, “Dün gece elim kazada Bitlis’te kaybettiğimiz Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet başta ailelerine, Türk Silahlı kuvvetlerine ve halkımıza sabırlar diliyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum” dedi.

Beyoğlu’nda bir otelde düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şerif Ateş ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Sultanahmet Cami Baş İmamı Hasan Kara tarafından dün Bitlis’te hayatını kaybeden şehitlerin anısına Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Sözlerine Bitlis’te hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyerek başlayan Ersoy, “Konuşmama başlamadan önce dün gece elim kazada Bitlis’te kaybettiğimiz Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet başta ailelerine, Türk Silahlı kuvvetlerine ve halkımıza sabırlar diliyorum. İki Mehmetçiğimiz de yaralı. Onlara cenabı haktan acil şifalar niyaz ediyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum” ifadelerini kullandı.

“YUNUS EMRE BİZLER İÇİN ÇOK ÖZEL BİR ÖRNEKTİR”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Değerli misafirler bildiğiniz gibi UNESCO’nun 2019’da gerçekleştirilen 40’ıncı genel konferansında Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü, 2021 anma kutlama yıl dönümü içerisine alınmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da bu yıl, Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildi ki hem Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hem de bakanlığımız koordinasyonunda farklı kurum ve kuruluşlarımızca ‘Bizim Yunus ve Dünya Dili Türkçe’ temasıyla anlatılacak yoğun bir etkinlik programı gerçekleştirilecektir. Yunus Emre, bizler için çok özel bir örnektir. Zira o bu milletin manevi dünyasını yine onun en önemli zenginliği ve kimlik vesikası olan öz diliyle ortaya koymuş bir insan hazinemizdir. Bunu o denli büyük bir başarıyla yapmıştır ki sekiz arşa yaklaşan bir zaman diliminde fikirleri hala ilk günkü kadar canlı şekilde yaşamakta, daha da önemlisi net bir şekilde anlaşılıp kabul görmektedir” diye konuştu.

“ONUN BAŞARDIĞINI BAŞARMAK BİZİM DE HEDEFİMİZ OLMALIDIR”

Bilgiyi yönetebilmenin önemine vurgu yapan Bakan Ersoy, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi alanlarında en önemli temsilcilerinden biri olarak, onun başardığını başarmak bizim de hedefimiz olmalıdır. Çünkü bugün dünya bilgi üzerinden dizayn ediliyor. Bilgi, algı tutum ve yaklaşımlara en nihayetinde de ülkeler ve halklar arası iletişim ve ilişkilere yön veriyor. İşte burada bilgi yönetebilmek her şey. Karşısında mücadele ettiğimiz kimi devletlerin küresel politikalarında, başta Avrupa’da olmak üzere dünya genelinde hızla yayılan ırkçılık, islamofobi, ötekileştirme ve nefret söylemleri gibi davranış ve düşüncelere karşı en etkili müdahaleyi doğru bilgiyle gerçekleştirebiliyoruz. Bu yolda elbette sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin izlediği dış politikanın başlıkları, çerçeveleri ve uygulamaları da belirleyicidir. Bu süreçler bir yandan kendi değerlerimizi hatırlamak, yeni yetişen nesillerimize bunları aktarmak için önemli bir vesile olurken, bir yandan da UNESCO gibi bir kurumun çatısı altında uluslararası kamuoyu ile güçlü bir iletişim ve etkileşim kurma olanağı sağlamaktadır. Bize düşen anlatma ve anlaşılma fırsatını iyi değerlendirmeliyiz. Kültür ve Turizim bakanlığı olarak Yunus Emre ve Türkçe yılı kapsamında genel müdürlüklerimiz ve bağlı kurumlarımızla birlikte yıl boyunca hem Türkiye’de hem de tüm dünya genelinde opera, tiyatro, konser, panel, film gösterimi, konferans, kitap, gezi, sergi gibi çok farklı tür ve içeriklerdeki etkinlikler gerçekleştirilecek, faaliyetler yürüteceğiz.”

“YUNUS EMRE’Yİ, ONUN VARLIK AYNASINDAN ÜLKEMİZİ MİLLETİMİZİ MEDENİYETİMİZİ ANLATACAĞIZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerine şöyle devam etti;

“Ülkemizde çocuk ve gençlerimizden uluslararası öğrencilere, yabancı misyon çalışanlarına Türkiye’ye sığınmış kardeşlerimizden turist olarak ağırladığımız misafirlerimize kadar herkese ulaşmayı hedefliyoruz. Yine yabancı bilim ve düşünce insanlarını, sanatçıları, gazetecileri ve siyasetçileri bu topraklara serpilmiş Yunus Emre bilincini değer ve öğretileri yerinde tecrübe etmeleri için ülkemizde arayacağız. Sınırlarımızın ötesinde ise kapsamlı bir kültür ve sanat etkinlikleriyle bir yandan Türkçe öğrenimi üniversite eğitimi burs programları gibi vesilelerle ülkemizde bağ kurmuş insanlarla gönül köprülerimizi daha da güçlendirecek, bir yandan da kanaat önderlerinden sanatçılara, bilim insanlarından gazetecilere, toplumların her kesimine ulaşma ve etkileme potansiyelleri bulunan kişilere Yunus Emre’yi, onun varlık aynasından ülkemizi milletimizi medeniyetimizi anlatacağız. Ayrıca dünyanın her yanına dağılmış soydaş ve gurbetçilerimize Yunus Emre’nin insanlığa gönderdiği yüzlerce yıllık selamı ve mesajı tekrar ulaştıracak, manevi hazzını birlikte paylaşacağız. Değerli misafirler, UNESCO 40’ıncı genel konferansında sadece Yunus Emre değil, Hacı Bektaşi Veli’nin vefatının 750’nci ve Ahi Evran’ın doğumunun 850. yıldönümleri de 2021 anma ve kutlama yıldönümleri programına alınmıştır.”

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