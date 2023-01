Bakan Ersoy ve Bakan Varank Rafadan Tayfa GALATİK TAYFA FİLMİNİN GALASINA ÇOCUKLARIYLA KATILDI

- Reklam -

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa’ filminin galasına katıldı. Bakan Ersoy, “Türkiye, dünyanın her noktasında ihraç ettiği diziler ve filmlerle tanıtımını yapmaya başladı, en etkili tanıtım da bu” dedi. Bakan Varank ise “Şu anda dünyanın neresine giderseniz gidin, insanlar size Türk dizilerini izlediklerini söylüyorlar” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aileleriyle birlikte, Atatürk Kültür Merkezi’nde, ‘Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa’ filminin galasına katıldı. Varank ve Ersoy, çocuklarıyla birlikte kürsüye gelerek, açıklamalarda bulundu. Ardından sinemaseverlerle birlikte filmi izledi.

VARANK: “DÜNYANIN NERESİNE GİDERSENİZ GİDİN, TÜRK DİZİLERİ İZLENİYOR”

Türkiye’de son dönemde, film ve dizi ve animasyon sektörünün, genç yetenekler sayesinde oldukça güzel bir ivme yakaladığını ifade eden Bakan Varank, “Bu manada biz ‘Rafadan Tayfa’yı çocuklarımıza geleceğin teknolojilerini öğretmek için nasıl kullanırız diye, filmin yapımcısı İsmail Bey’le istişare ederken, ‘Galaktik Tayfa’ fikri ortaya çıktı. Çocuklarımıza teknolojiyi, uzayı sevdirecek neler yapabiliriz diye, yola çıkmıştık. Bu manada işte bu filmin galasını gerçekleştiriyoruz. Ben öncelikle Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a çok teşekkür ediyorum. Bu güzel galaya ev sahipliği yaptığı için, filme verdiği destek için. Tabi, bu işin mimarı öncelikle TRT ve yapımcı İsmail Fidan. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Şu anda dünyanın neresine giderseniz gidin, insanlar size Türk dizilerini izlediklerini söylüyorlar. Türkiye’de oyun sektöründe de gençlerimizin kurduğu girişimler dünyada çok başarılı işlere imza atıyor. Animasyon sektöründe de biz geleceğimizin parlak olduğuna inanıyoruz. Bunun gibi yapımlarla, inşallah hem ekonomik anlamda Türkiye’ye katkı sağlayacağız, aynı zamanda kendimizi ve kültürümüzü dünyaya çok güzel bir şekilde tanıtacağız. Bu güzel galaya geldiğiniz için ve bizimle beraber olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Siz de heyecanı gördünüz, vatandaşlarımız da burada, çocuklarımız da burada. Ben tekrar bakanımıza, TRT Genel Müdürümüze ve elbette ‘Rafadan Tayfa’nın mimarı, yapımcı İsmail Bey’e çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum” diye konuştu.

BAKAN ERSOY: “EN ETKİLİ TANITIM TÜRKİYE’NİN İHRAÇ ETTİĞİ DİZİLER VE FİLMLER”

Türkiye’nin film ve dizi ihracatına vurgu yapan Bakan Ersoy, “Biliyorsunuz, son yıllarda film ve dizi sektörü Türkiye’de çok büyük adımlar attı. Dünyada da kendini kabul ettirdi. Bugün, Amerika’dan sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ikinci ülke. Her sene ve geçen sene de cirolarını döviz bazında arttırarak, bu ihracatına devam ediyor. Artık, dünyanın her noktasında Türkiye ihraç ettiği diziler ve filmleriyle tanıtımını yapmaya başladı, bu en etkili tanıtım. İnsanların aslında ödeme yaparak izlediği ve takipçisi olduğu filmler bunlar. Bu açıdan aslında biz şükran da borçluyuz o arkadaşlara, vermiş oldukları emeklerden dolayı. Tabi, ‘Rafadan Tayfa’nın ayrı bir önemi var. Rafadan Tayfa aynı zamanda teknolojiyi de birleştiren, çağımızın yeni nesil filmini oluşturuyor. Animasyon konusunda, animasyon prodüksiyonları konusunda, bu teknolojinin Türkiye’de gelişmesi konusunda da öncülük eden bir filmimiz. Bu ne kadar başarılı olursa, bu tarz filmlerin Türkiye’de yapılması ve bu tarz filmlerin dünya tarafından satın alınması, o kadar önemli olur. Bu açıdan başka bir misyon da üstlenmiş durumda. O yüzden biz destekliyoruz. Ev sahipliği yapmak da çok hoşumuza gidiyor. Tabi bu üçüncü filmi yanılmıyorsam, ilki 2 milyondan fazla izleyici almıştı. İkincisi ‘Göbeklitepe’ ile ilgiliydi. Bizim tarihi yerlerimizi tanıtması açısından da çok önemliydi, 3 buçuk milyondan fazla bir izleyici almıştı. İnşallah bu filmle beş milyonu geçeceğiz. İnşallah bir rekor da bu filmle birlikte sağlayacağız. Hem film sektörü açısından, hem animasyon sektörü açısından hem de ülkemizin tanıtımı açısından birçok misyonu ‘Rafadan Tayfa’ başarıyla üstlenmiş olacak. Ama çok önemli bir misyon daha var. Türkiye’nin kültürünün, Türk yapımcılar tarafından, Türk kültürüne uygun bir şekilde tanıtılması. Halkımıza yansıtılması, hissedilmesi, halkımızla yeterli olmayıp, bütün dünyaya anlatılması açısından da çok çok önemli. O yüzden ben yapımcı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Göstermiş oldukları özveriden dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah herkese de örnek olmasını diliyorum” dedi.

100 KİŞİLİK EKİPLE ÜÇ YILDIR ÇALIŞIYORUZ

Galada açıklama yapan filmin yapımcısı İsmail Fidan, “Bugün Atatürk Kültür Merkezi gibi muazzam bir mekanda görkemli bir gala yapıyoruz. Çok heyecanlıyız ama, bir heyecanımız da şu, ‘Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa’ tüm Avrupa’da ve Azerbaycan’da bugün itibariyle vizyona girdi. Muazzam görseller, bizlerle paylaşılmaya başlandı. Biz de inşallah 6 Ocak’ta tüm arkadaşlarımızla buluşuyor olacağız ve bununda heyecanı bambaşka. Yaklaşık 100 kişinin üzerinde bir ekiple, üç yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Rafadan Tayfa görselinde her karesinin, müziğinde her notasının, içeriğinde her harfin düşünüldüğü bir proje. Üç kuşağı çünkü, ‘Rafadan Tayfa’ sadece çocuklarımız arkadaşlarımız değil, anne babaları, dede ve nineleriyle birlikte sinemaya geliyorlar. Çünkü, ‘Rafadan Tayfa’ bizim, bizden olan bir proje. O yüzden inşallah kendi rekorumuz olan 3 buçuk milyon kişiyi geçmek için herkesi bekliyoruz” dedi.

FİLM TÜRKİYE VE YURTDIŞINDA VİZYONDA

Filmin ilk gösterimine, çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 2 bin sinemasever katıldı. TRT Çocuk kanalında 9 yıldır yayınlanan ‘Rafadan Tayfa’ animasyon dizisinin bir parçası olan film, dünyada mahsur kalan uzaylı Zobi’nin, Rafadan Tayfa ile macerasını konu ediniyor. Film bugün 81 ilde gösterime giriyor. Öte yandan, serinin ilk iki filmi gibi, üçüncü film de yurtdışında vizyona girdi. Galaktik Tayfa, dün Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Danimarka, İngiltere, İsviçre ve Azerbaycan’da izleyiciyle buluştu. 13 Ocakta ise Fransa’da vizyonda olacak.