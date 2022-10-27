Bakan Ersoy: Ülkemize gelen yolcu 40 milyon, gelir 35 milyar dolar  

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Gökçe KARAKÖSE, Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) – Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hedeflerimizi 47 milyon turist 37 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize etmiştik. Yılsonu hedefimizi tekrar revize ediyoruz. 50 milyon turist, 44 milyar dolar olarak yılsonu hedefimizi yukarı yöne revize etmiş oluyoruz. Eylül sonu itibariyle ülkemize gelen yolcu sayısı 40 milyon 246 bin oldu. Gelir de 35 milyar dolar oldu” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, 9 aylık turizm verilerini ve hedefleri açıkladı. Ersoy, “Turizmde çok iyi bir sezon geçirdik. Sene başındaki hedefimiz 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelirdi. Şubat sonunda Karadeniz’deki çatışma ortamıyla moraller bozulmuştu. Herkes hedefleri aşağı doğru revize edeceğimizi beklerken biz yukarı doğru revize ettik. Artık krizle bağışıklı olmayı öğrendik. İlk revizyonumuz 28 Temmuz 2022’de yaptık. Hedeflerimizi 47 milyon turist 37 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize etmiştik. Yılsonu hedefimizi tekrar revize ediyoruz. 50 milyon turist, 44 milyar dolar olarak yılsonu hedefimizi yukarı yöne revize etmiş oluyoruz. Eylül sonu itibariyle ülkemize gelen yolcu sayısı 40 milyon 246 bin oldu. Gelir de 35 milyar dolar oldu. Bu da yılsonu hedefinin ne kadar gerçekçi olduğunu bize gösteriyor” dedi.

TURİST SAYISINDA 2019 VERİLERİNİ YAKALAYACAĞIZ

Bakan Ersoy, 2019 yılında kırılan rekora verilerin çok yaklaştığını gördüklerini ve TÜİK verilerindeki değişimden de bahsetti.

Krizlere bağışıklık kazanıldığını ifade eden Ersoy, diğer ülkelerin verilerinin 7 aylık hesapladığına dikkat çekerek, “Bizim rakip olarak belirlediğimiz ülkeler, İspanya, İtalya ve Yunanistan. 2019-2022 7 aylık verileri kıyasladığımız zaman İspanya turist sayısında yüzde 18 geride, İtalya yüzde 29, Yunanistan yüzde 12 geride. Türkiye 7 aylık verilerde yüzde 7 geride. Yılsonunda beklentimiz eksi 3 ile tamamlamak. Neredeyse 2019 verilerini turist sayısı olarak yakalamış olacağız” diye konuştu.

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YILSONUNA ARTI 18 İLE KAPATACAĞIZ

Ersoy, “Gelir bacağından bakıldığında ise, İspanya yüzde 6 geride, İtalya yüzde 13 geride, Yunanistan yüzde 4 gerideyken biz 7 aylık veride 2019’a göre yüzde 12 artıdayız. İnşallah yılsonunu yüzde 18 artı ile kapatacağız” dedi.

TANITIMLAR SAYESİNDE MİCHELİN RADARINA GİRDİK

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın çalışmalarına da değinen Ersoy, tanıtımın önemine dikkat çekerek, “Türkiye TGA’da açık ara en yaygın ve en etkili tanıtım yapan ülke oldu” dedi.

Michelin Rehberi’ne de dikkat çeken Bakan Ersoy, “21 Nisan 2022’de Michelin Rehberi’nin İstanbul’da lansmanı oldu. 11 Ekim’de yıldızlama töreniyle sertifikasyonlarını dağıttı. Nitelikli turist istiyorsanız turizm gelirlerinizi artırmak istiyorsanız atmanız gereken adımlar var. Bir tanesi tanıtım, bir tanesi uluslararası rekabet eden, potansiyeli olan ürünlerinizin sadece Türk firmaları tarafından değil uluslararası firmalar tarafından tescil edilmesi gerekiyor. Türkiye olarak tescil etmeniz yeterli olmuyor. Biz ilk kez yapılması gereken adımları attık, ısrarlı takiplerimiz sonucunda, tanıtım da yapmamız sebebiyle Michelin radarına girdik ve restoranlarımızı tespit etmeye başladı. Toplam 53 restoran takibe değer görüldü”dedi.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NE 5 İLAVE ŞEHİR

Konuşmasında Kültür Yolu Festivalleri’ne de değinen Bakan Ersoy, “Vatandaşımızın kültüre kolay erişimini festivallerle hedefliyoruz. Kültür ve sanat etkinlikleri sayesinde sanatçılarımıza destek oluyoruz. Destinasyonun tanıtımını, başta Türkiye ve sonrasında dünyada bilinirliğini artırıyoruz. Bu da turizm geliri olarak geri dönüyor. Turizm gelirinden elde ettiğimiz gelirlerin bir kısmını tekrar kültür ve sanata aktarıyoruz. Bu sene 5 şehirdi, 5 şehir daha ilave oldu. Nisan’da Adana geliyor. İzmir, Trabzon, Erzurum ve Gaziantep geliyor. Kesinleşen 10 şehrimiz bunlar. İlk 5 şehrimizde devam edecek, ilave 5 şehir. Öncelikli hedefimiz Anadolu’nun 7 bölgesine yaymak” ifadelerini kullandı.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile ulusal sürdürülebilir turizm programı geliştirmek için yapılan anlaşmadan da söz etti. Bakan Ersoy, bu sene Kalbimiz Bir Atıyor temasıyla gerçekleşecek etkinliklere katılmaları için de vatandaşlara çağrıda bulundu. (DHA)

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