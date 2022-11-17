Bakan Ersoy: Turizm geliri 35 milyar doları aştı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2022 yılı Ocak-Eylül döneminde turizm geliri, 35 milyar doları aştı. Ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 40 milyon 25 bin kişi oldu. 2022 sonunda 50 milyondan fazla turist ağırlayıp, 44 milyar dolarlık rekor gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, komisyon üyelerine sunum yaptı. Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) kurulması sayesinde, Türkiye’nin dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım yapan ülkesi haline geldiğini söyledi. Tanıtım faaliyetlerine önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Ersoy, “Dergi ve gazete ilanları, TV reklamları, tanıtım filmleri, reklam çalışmaları, sosyal medya uygulamaları, basın mensubu, influencer ve tur operatörleri ağırlamaları gibi hem dijital hem de konvansiyonel iletişim araçlarıyla ülkemizin köklü tarihini, doğal güzelliklerini, kültürümüzü anlatan ve 200 ülkeye ulaşan özel tanıtım kampanyaları yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nın tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Ersoy, programa ilişkin çalışmalara 2022’de de hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Ersoy, “Haziran 2022 itibarıyla 12 bini aşkın tesis ve araç, TGA’nın yetkilendirdiği uluslararası denetim firmaları tarafından denetlenmiş ve sertifika almaya hak kazanmıştır” dedi.



Bakan Ersoy, yakında hayata geçecek ‘Sürdürülebilir Turizm Programı’ ile de sürdürülebilir turizm konusunda dünyada Türkiye’nin örnek alınacağını söyledi.



‘KONAKLAMA TESİSLERİ ÇEVREYE DUYARLI HALE GELECEK’



Bakan Ersoy, konaklama tesislerinin sayısını önemli ölçüde artırdıklarını belirterek, “2022 Ekim ayı itibarıyla ‘Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi’ belgeli tesis sayımız 446’ya, bu tesislerdeki yatak sayısı ise 289 bin 763’e ulaşmıştır. 2023- 2025- 2030 yıllarını kapsayan ‘Sürdürülebilir Turizm Programı’ ile bütün konaklama tesisleri, aşamalı şekilde çevreye duyarlı hale gelecektir” dedi.



‘ÜLKEMİZE GELEN TURİST SAYISI 40 MİLYON 25 BİN KİŞİ’



Türkiye’nin turizmde sunduğu hizmet kalitesi bakımından hep fark yarattığını söyleyen Bakan Ersoy, “Yaratmaya da devam edecektir. Yaptığımız yatırımlar, sektörü hep bir adım öteye taşımış ve bunun sonucu olarak ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı son 20 yılda 3, 4 katına çıkmıştır. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 40 milyon 25 bin kişi olmuştur. Ağırladığımız ziyaretçi sayısında olduğu gibi turizm gelirimizde de önemli bir sıçrama gerçekleştirdik. 2002 yılında 12,4 milyar dolar olan turizm gelirimizi, 2019 yılında 37,3 milyar dolara yükselttik. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ise turizm gelirimiz 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 68 artış göstererek 35 milyar doları aşmıştır. Ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması da aynı dönem için 81,25 dolardan 90 dolara yükselmiştir. Almış olduğumuz önlemler ve uyguladığımız doğru politikalar sayesinde Covid-19 sürecinden sonra yakaladığımız ‘V’ çıkışını devam ettirerek; 2022 yılı sonunda 50 milyondan fazla turist ağırlayıp, 44 milyar dolarlık rekor gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



‘YATAK KAPASİTEMİZ YÜZDE 136 ARTTI’



Bakan Ersoy, konaklama tesislerine ilişkin, “Ülkemizde 2002 yılında belgeli toplam 9 bin 896 konaklama tesisi bulunmakta iken; 2018 yılında bu sayı 12 bin 429’a, 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla da 21 bin 83’e ulaşmıştır. Bu konaklama tesislerindeki yatak kapasitesi, 2002 yılında 804 bin 153 iken; 2018 yılında 1,7 milyona ve 2022 yılı ekim itibarıyla da yaklaşık 1,9 milyona yükselmiştir. 2002-2022 döneminde yatak kapasitemiz yüzde 136 artarken; 2018 yılından bugüne kadar tesislerimizdeki yatak kapasitesini yüzde 11,4 artırmış olduk. Bu yıl itibarıyla konaklama tesislerimizin tamamını bakanlık belgeli yaparak nitelikli turizm konusunda çok gerekli bir süreci tamamlamış olduk” ifadelerini kullandı.



Bakan Ersoy, 2002-2022 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi, altyapının geliştirilmesi ve sürdürülebilir turizm kapsamında yaklaşık 2,2 milyar TL altyapı desteği sağladıklarını söyledi. Ersoy, “Bu desteğin 628 milyon TL’si 2018-2022 yılları arasında sağlanmıştır. Turizm potansiyelimizi güçlendirmek adına 2022 yılının geri kalanında 110 milyon TL’lik yatırım daha yapıyoruz” dedi.



‘EN ÇOK ARKEOLOJİK ÇALIŞMA YAPAN ÜLKELERDENİZ’



Türkiye’nin ‘UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 2002 yılında 9 olan varlık sayısını 19’a çıkardıklarını, 2023 yılında sayıyı 21’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bakan Ersoy, “Ayrıca 2002’de ‘Dünya Miras Geçici Listesi’nde 18 olan varlık sayısını da 84’e çıkardık. 2022 yılında yerli, yabancı, kurtarma ve su altı kazısı, yüzey araştırmaları gibi çeşitli alanlarda ulaştığımız 680 arkeolojik kazı ve araştırma sayısı ile dünyada en çok arkeolojik çalışma yürüten ülkelerin başında geliyoruz” diye konuştu.



’12 ÜLKE İLE İKİLİ ANLAŞMA İMZALANDI’



Bakan Ersoy, 2002-2022 yılları arasında toplam 9 bin 42 kültür varlığının, Türkiye’ye iadesinin sağlandığını vurgulayarak, “Ülkemiz UNESCO ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki çok taraflı platformlarda belirleyici bir konumda yer alırken; 12 ülke ile kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında ikili anlaşma imzalanmıştır” ifadelerini kullandı.



İstanbul’daki kültür turizmini iyileştirme faaliyetlerine değinen Ersoy, “2020 yılında ibadete açtığımız ve halkımızın yoğun ilgisine mazhar olan Ayasofya Camii’nde Mimar Sinan ve Gaspare Fossati döneminde yapılan bakım ve onarım çalışmalarından sonra gerçekleştirilen en geniş kapsamlı restorasyon çalışması, bakanlığımızca titizlikle devam ettirilmektedir. Sultanahmet’teki Osmanlı döneminin tarihi Tapu Binası’nın restorasyonunu ve teşhir tanzimini de çağdaş müzecilik anlayışı ile gerçekleştirerek İstanbul’un ve Ayasofya’nın eşsiz tarihini ziyaretçilere sunmayı amaçlıyoruz. İstanbul’un önemli simgelerinden Kız Kulesi’ni, uluslararası restorasyon ilkeleri ve bilim kurulu eşliğinde restore ediyoruz. Planladığımız şekilde 2023 yılı ilk çeyreği itibarıyla tamamlandığında İstanbul’un güzellikleri Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebilecek” diye konuştu.