Bakan Ersoy: İzmir gibi şehirlerimiz konu olduğunda siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyorum (2)

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ERSOY, RESTORASYONU DEVAM EDEN ESKİ TEKEL BİNALARINI İNCELEDİ

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen Şehir Buluşmaları programı sonrasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden eski Tekel binalarını inceledi. Restorasyonla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Gelmişken Tekel binasında restorasyon ve yeniden inşaat çalışmalarını görmek istemiştik. ‘Mart ayına kadar yetiştireceğiz’ diye söz vermiştik. İnşaat çok hızlı gidiyor. Mart sonuna kadar buranın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. 17 dönümlük arazi üzerinde 20 bin metrekare kapalı alan var. İlk yaptığımız iş, dokusuna uygun olmayan malzemelerin çıkarılması, yükün hafifletilmesi, yeşil alana daha fazla yer açmak oldu. Restorasyon çalışmaları başladı. İzmir’in çok ihtiyaç duyduğu, kültür-sanat adına çok önemli bir merkez haline gelecek. İzmir, Kültür Yolu Festivalleri’ne dahil edildi. Mart sonunda hizmete açtıktan sonra nisan sonunda Kültür Yolu Festivali İzmir’de gerçekleştirilmiş olacak. Burası etkinliklerin merkezi olacak. İzmir depreminde Resim-Heykel Müzesi hasar görmüştü. Resim Heykel Müzesi’ni buraya alıyoruz, arkeoloji müzesini buraya alıyoruz. Hem çocuk kütüphanesi hem de her yaş grubuna hitap eden bir kütüphane yapıyoruz. Aynı zamanda bir tane ihtisas kütüphanesi kuruluyor. İçinde sanat merkezleri, sanat atölyeleri ve etkinlik alanları olacak. Açıldığı zaman İzmir’in mevsimsel özelliğine uygun, 12 ay yoğun şekilde kullanılacak bir merkez olacak.”

‘ÖNEMLİ OLAN ETKİNLİK, CAZİBE MERKEZİ OLMASI’

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Ersoy, projeye hakim olduğunu belirterek, “Bana burayla ilgili son gelişmelerin bilgisi geliyor. Üzerinde devamlı çalıştığımız için projeye hakimim. Projenin bitmiş halini ve nasıl biteceğini çok iyi biliyorum. Bizim için önemli olan bu binanın bedeni. Bedeni oluşturduktan sonra ruhunu vermek önemli. O ruhu da Kültür Yolu Festivalleri ile veriyoruz. Önemli olan etkinlik, cazibe merkezi olması. Bizim gözümüzde bina bitti. Oluşturduğumuz bedenin ruhunu nasıl şekillendireceğimize çalışıyoruz. Çok canlı bir etkinlik merkezi halinde İzmir halkının hizmetine sunacağız” dedi.

‘ÇOK BÜYÜK BİR KESİM ÇEŞME PROJESİ’NİN YAPILMASINI İSTİYOR’

Çeşme Projesi’ne yönelik yapılan eleştirileri ve projenin yargıya taşınması hakkındaki soruları da yanıtlayan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Bir kere yapılmasını istemeyenler dışında çok büyük bir kesim yapılmasını istiyor. Karşı çıkanların belirttiği noktaların çok büyük bir kısmının, aslında proje askıya çıktığı zaman endişeye yer vermeyecek şekilde projenin, planlamanın doğru yapıldığı göreceksiniz. İzmir gibi büyükşehirler söz konusu olduğu zaman siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyoruz. İzmir için gerekli olan, doğru olan, iyi çalışılmış projelere sırf siyaseten karşı çıkmamak gerekiyor. Siyasi stratejinize uymuyor diye karşı çıkmamanız gerekiyor. İzmir’in sanayileşmeden öte turizmle, kültür sanatla, gastronomiyle ekonomisini şekillendirilmesi gerekiyor. Turizm dediğimiz zaman söylemle, beyanat vererek olacak bir konumlama değil, hava trafikleri, cazibe noktaları oluşturmak lazım. İzmir’in dokusuna zarar vermeden doğru projeleri planlayıp, hayata geçirmeniz gerekiyor. Ama sadece siyaseten bazı şeylere ‘Hayır’ derseniz her yapılan projeye ‘rant projesi’ deyip kestirip atmaya çalışırsanız, bu İzmir halkına ihanet olur diye düşünüyorum.”

‘İZMİR’DE TURİZM DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRMEK LAZIM’

İzmir’in turizmden yeterli payı alabilmesi için turizm dönüşümü gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Ersoy, “İzmir’in turizm analizini yaptığınız zaman nasıl kentsel dönüşüm sıkıntıları varsa, burada da turizm dönüşüm sıkıntısı var. Buranın turizm stratejisi baştan yanlış şekillendirilmiş. Tek tip turizm pazarına dayalı, Türk misafirleri ve hafta sonu turizmine dayalı, bir sistem yaratılmış. Burada bir sorunu düzeltmek istiyorsanız, turizm dönüşümü gerçekleştirmek lazım. Bu dönüşüm, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, hazırladığımız Ege Turizm Merkezleri gibi dünya çapında çalışılmış, birçok üniversiteden ve birçok akademisyenin görüşü alınarak projelerle gerçekleştirilebilir. Biz herkesin görüşünü saygı duyuyoruz, onların belirttiği hassasiyeti göz önüne alarak planlarımızı şekillendiriyoruz. Yoksa bir yıl önce de plan askıya çıkabilirdi. Bize söylenen her türlü eleştiriyi doğru ve bilimsel şekilde araştırıp ve sonuçlandırıp, ona göre projelerimizi şekillendiriyoruz. Aralık ayında proje askıya çıktığı zaman endişelerin giderilmiş olduğunu hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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