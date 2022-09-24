Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi (2)

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BAKAN ERSOY, ÇANAKKALE’DE ŞEHİTLİK AÇILIŞINA KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eceabat ilçesinde bağlı Tarihi Alan’da Gaziantep’in Şahinbey ilçe belediyesi tarafından ihya ettirilen Albayrak Sırtı, Süngübayırı, Kılıçbayırı ve Kılıçdere şehitliklerinin açılışını gerçekleştirdi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen dua ile devam etti.

‘ŞEHİTLİKLERİMİZİN İHYASI, EN ÖNEM VERDİĞİMİZ KONULARIN BAŞINDA GELİYOR’

Türkiye’nin istiklali ve istikbali için göğsünü siper edenlerin şehitliklerine ilişkin ihya çalışmasının tamamlandığını söyleyen Bakan Ersoy, “Öncelikle söylemek isterim ki; bizlere bu cennet vatanı emanet eden ecdadımıza ne yapsak az. Onlara layık olabilmek ve ecdadın bize emaneti ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede şehitliklerimizin ihyası, bizim en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Şehitliklerimizin düzenlemesini yapabilmek için ‘sınırların belirlenmesini’ ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda da dönemin Harita Komutanı Şevki Paşa tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Çanakkale Tahkimat Haritası’nda yerleri işaretli olan şüheda kabristanını günümüz uydu görüntüleri ile örtüştürdük. Bu belirlenen alanda jeoradar taraması yapılarak bulgu sınırlarını netleştirdik. Bu adım bizim hassasiyetle değerlendirdiğimiz adımdı. Sonrasında şehitliklerimizin, ‘vahdet’in yani ‘bir olmanın’ sembolü olan servi ağaçları ile çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Çanakkale ruhunu teşkil eden Süngü Bayırı, Albayrak Sırtı, Kılıç Bayırı ve Kılıç Dere’deki 4 şehitliğimizde Şehitlik Yönetmeliği’nde belirtilen anıt modelini kullandık. Anıt tasarımında ay-yıldız ile Allah’ın 99 adından biri olan her şeyi gören ve her şeye şahit olan anlamındaki ‘Eş-Şehid’ ismini nakşettik. Mezar taşı tasarımında dünyada yaygın uygulanan ‘nizami düzen’ yöntemini kullanmak istemedik. Buna karşılık harp meydanında yaşanan kahramanlıkları düşünerek; şehitlerin şehit düştükleri yere ‘kefenlenmeden mevcut üniformalarıyla defnedilmelerini’ temsil eden bir düzeni tercih ettik” dedi.

‘ŞEHİTLİKLERİMİZ 19 AĞUSTOS TARİHİNDEN SONRA HALKIMIZIN ZİYARETİNE AÇILACAK’

Çanakkale Savaşları’nda 7 cihana karşı savaşan kahraman askerlerin kutlu bir vatan ve şanlı bir tarih bıraktığını söyleyen Bakan Ersoy, “Süngü Bayırı Şehitliğimizde 589 askerimiz, Albayrak Sırtı Şehitliği’nde 968 askerimiz, Kılıç Bayırı Şehitliği’nde bin 131 ve Kılıç Dere’de 41 şehidimizin olduğunu biliyoruz. Toplamda burada yatan 2 bin 729 şehidimizin kayıtlarına ulaştık. ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu şehitliklerimiz 19 Ağustos tarihinden sonra da halkımızın ziyaretine açılacak. Ülkesini seven, al bayrağımızın gölgesinde yaşamaktan gurur duyan herkesi buraları ziyaret etmeye davet ediyorum. Evlatları olan ailelerden özellikle bu ziyarete çocuklarını da getirmelerini ve şanlı tarihimizi onlara anlatmalarını rica ediyorum. Tarihe yönelik bu görevimizi yerine getirmede bizlere desteklerini esirgemeyen Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanımız ve ekibine de teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Programda konuşan Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise “Çanakkale’de ecdadımızın sergilediği birlik, kardeşlik ve dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş hem Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiş hem de o günden bugüne milletimize örnek olmuştur” dedi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise yaptığı konuşmada, “Tarihin akışının değiştiği ve 1900’lü yılların başında kararan memleket ufuklarında bir şafağın söktüğü müstesna bir vatan parçasındayız. Çanakkale Tarihi Alan’dayız. Buradaki o fedakarlığın, vatan, millet ve kutsal değerler söz konusu olunca yapılan fedakarlığın zirveye çıkmış hali olan Çanakkale ruhunun doğmuş olduğu bu topraklardayız. 100 yıldan bu yana bu topraklarda hala savaşın izlerinin olduğu bir vatan parçasındayız. Şu anda gerçekten çok heyecanlı ve ulvi bir göreve yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da “Gaziler diyarından, şehitler diyarına adıyla ortaya koyulan güzel bir çalışmanın meyvesini yaşıyoruz. Gaziler diyarından şehitler diyarına olan köprünün çok anlamlı bir törenindeyiz. Burası çok özel bir toprak. Çanakkale’mizle özel bir gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekilerin ihya edilen şehitliklere karanfil bırakmasıyla tören sona erdi.

Burak GEZEN- Mustafa AKIN- Cemhan ŞEN/ECEABAT, (Çanakkale), (DHA)-

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