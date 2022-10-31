Bakan Ersoy: 50 milyon turist hedefimizi yukarı doğru revize ederiz

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Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN,(DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan’da katıldığı ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programında yaptığı konuşmada, “Ekim ayı genelinde Türkiye turizminin en iyi yıl oldu. 2019’dan çok daha fazla yolcu ağırlama şansı yakaladık. Kasım ve aralık ayları da bu şekilde geçerse biz 50 milyon turist hedefimizi tekrar yukarı doğru revize ederiz, diye düşünüyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan’da ’2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programında katıldı. AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, partililer, sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı programda konuşan Bakan Ersoy, Türkiye 100 yılı vizyonunu değerlendirdi. Ersoy, “Türkiye 100 Yılı vizyonu ile dünyada Türkiye merkez konumuna gelmek istiyor, hedefliyor. Dünyada merkez konuma gelmek için bu yolda Türkiye ilk adımlarını 29 Ekim’de Togg’un üretime geçmesiyle birlikte atmaya başladı. Önemli olan söylemler ama söylemler kadar icraatlar, eylemler ve sonuçlar da önemli. Türkiye yaptığı söylemleri, planları sonuçlandıran bir ülke. Cumhurbaşkanı’mızın 20 yıllık icraatları sırasında bunları çok sık görmeye alıştığımız ve hedeflere inandığımız bir Türkiye yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda yeni hedefler konuldu ve bu hedeflere inşallah hızlı şekilde ülkemiz ulaşacak. Teknolojide, savunma ekonomisinde, sanayide, kültür ve sanatta, eğitimde bu vizyon çerçevesinde el birliği ile kenetlenerek adımlarımızı uygun şeklide atarak inşallah gerçekleştireceğiz” dedi.

HEDEFLERİMİZİ 2 KERE AŞTIK

Toplantıda basın mensuplarının turizm sektörüyle ilgili sorularını cevaplandıran Ersoy, şunları söyledi:

“Hedeflerimizi aslında iki kere aştık. 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelirle başladık. Birinci hedefimiz oydu. Yılbaşından sonra Karadeniz’de olumsuz gelişmeler oldu ama onlara rağmen almış olduğumuz önlemler kapsamında bırakın geriye doğru revize etmeyi, ileriye doğru biz revizyon yaptık. 42 milyon turist hedefimizi, 47 milyon turist ve 37 milyar dolar gelir olarak yukarı yönde revize ettik. Türkiye 2018 sonrasında bir strateji değişikliğine gitti ve özellikle turizm konusunda hep devletten değil, artık özel sektörle devlet beraber tanıtım yapma stratejisi ile çok yoğun bir tanıtım başlattık. Artık Türk Hava Yolları’nın uçtuğu her destinasyonu hedef olarak belirledik. Turizm çeşitliliği bu dönem vaatlerimiz arasında gerçekleşiyordu ve şu anda dünyanın 330 noktasından 330 şehrinden direk uçuşların olduğu bir turizm programı kapsamında hedefleri artırmaya devam ediyoruz. İkinci kez bir revize yaptık. 47 milyon turist hedefimizi şimdi 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak tekrar revize ettik. İnşallah ben bu yıl sonu olan hedefimizi de aşacağımıza inanıyorum. Ekim ayı verileri oldukça iyi gidiyor. Ekim ayı sonuçlanmak üzere ve ocak sonu gibi açıklanacak. Ama bize veriler her sınır kapısından geldiği için takip etme şansını buluyoruz. Ekim ayı genelinde Türkiye turizmin en iyi yıl oldu. 2019’dan çok daha fazla yolcu ağırlama şansı yakaladık. Kasım ve aralık ayları da bu şekilde geçerse biz 50 milyon turist hedefimizi tekrar yukarı doğru revize ederiz, diye düşünüyorum.”

Bakan Ersoy, daha sonra beraberindekilerle il merkezinde esnafı ziyaret etti. (DHA)

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