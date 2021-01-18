Bakan Elvan: Kalıcı tedbirler alıyoruz

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)- DENİZLİ'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Sabahın erken saatlerinde başlayan…
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 köy yolu…
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, köpek barınağının önündeki elektrik arızasını gidermek için bölgeye giden ekipler, çalışmalarının…
İstanbul Kağıthane'de, kar yağışıyla birlikte yollar buz pistine döndü. Kar kazaları meydana gelirken, o anlar…
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 229 kişi…
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışını görenler sokağa inip…