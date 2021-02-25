Bakan Elvan: Ekonomik reform çalışmalarında sona geldik

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren ‘ekonomik reform’ çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak” ifadelerini kullandı.
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