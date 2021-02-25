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Bakan Elvan: Ekonomik reform çalışmalarında sona geldik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘ekonomik reform’ çalışmalarında sona gelindiğini, reform politikalarının detaylarının mart ayının ikinci haftasında paylaşılacağını duyurdu.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren ‘ekonomik reform’ çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak” ifadelerini kullandı.

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Etiketler: Ekonomik reform çalışmalarıHazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
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