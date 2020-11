Bakan Dönmez: Yerli gaz, oyunun kurallarını yeniden yazacak güce sahip

Muhammet BAYRAM/ANKARA (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Karadeniz’de gerçekleşen doğal gaz keşfimizle birlikte artık yerli gaz da bu sürece dahil olacak. Bizim bu konuda her zaman savunduğumuz bir ilke var: Gazın gazla rekabeti. Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip” dedi.

Bakan Dönmez, ‘Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı’na video konferans yöntemiyle katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, Türkiye olarak enerji bölgesinde etkili bir oyuncu olmak istediklerini bildirdi. Covid-19’dan sonra yerli üretim ve ülkelerin kendi öz yeterliliklerini oluşturma gayretlerinin daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanmaya başladığını kaydeden Dönmez, “Bu tez, enerji teknolojileri için de geçerli. Artık kaynağın yerli, teknolojinin ithal olduğu yerde enerji bağımsızlığından söz edemeyiz. Bu anlamda önümüzde ciddi fırsatlar var. Güneş ve rüzgar teknolojilerinde, YEKA’larla birlikte entegre üretim tesislerimizin temelini attık. Jeotermal, biyokütle, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerjinin diğer alanlarında da önemli oranda yerlileşme sağladık. Aynı şekilde petrol, doğal gaz arama ve sondajcılığı, lityum üretimi, nadir elementlerin üretimi ve termik santraller gibi pek çok alanda yerli üretimin, yerli teknolojinin, yerli Ar-Ge’nin her geçen gün oranının daha fazla arttığını görüyoruz. Elektrik ve doğal gaz dağıtım sektörümüz EPDK’nın da verdiği teşvik ve destekler sayesinde bugün çok önemli Ar-Ge projelerine imza atıyor. Dijitalleşme bu sektörlerimizin sundukları hizmetin en önemli parçalarından biri oldu” dedi.

‘AKKUYU’DA İŞLER PLANLANDIĞI ŞEKİLDE YÜRÜYOR’

Bakan Dönmez, temiz enerji kaynaklarına yatırımların devam edeceğini belirterek, “Ancak şunu da unutmamak gerekir ki baz yük santralleri dediğimiz enerji santrallerinin de bu dönemde önemi artacak. Akkuyu’da işler planlandığı şekilde yürüyor. Akkuyu NGS’nin üçüncü ünitesi için inşaat lisansı verildi. İnşallah ilk reaktörü 2023’te, kalan 3 reaktörü de birer yıl arayla devreye alacağız. Nükleer enerji bizim için özellikle nükleer teknolojinin geliştirilmesi için hayati öneme sahip. Öncelikle bu teknolojinin transferi, ardından yerli know-how, bilgi ve tecrübenin oluşturulması enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için attığımız adımların en önemlilerinden biri olacak. Nükleer teknolojiyle beraber sağlık, tarım, uzay ve haberleşme, yakıt pilleri, gibi pek çok alanda geliştirilecek üst düzey teknolojinin de öncülü olacak” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’Yİ GERÇEK BİR ENERJİ MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ’

Bakan Dönmez, doğal gazda Türkiye’yi bölgenin merkezi yapacak önemli adımlar attıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Karadeniz’de gerçekleşen doğal gaz keşfimizle birlikte artık yerli gaz da bu sürece dâhil olacak. Bizim bu konuda her zaman savunduğumuz bir ilke var: Gazın gazla rekabeti. Bunun için mümkün olduğunca fazla kaynağın ülkeye girişi için gerekli altyapıyı ve giriş noktalarını oluşturmaya çalışıyoruz. Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip. Önümüzdeki dönem yenilenecek kontratlarımız için de pazarlıkta elimizi güçlendiriyor. Bizim bu konudaki tavrımız açık ve net. Türkiye’yi enerjinin sadece transfer edildiği değil, aynı zamanda fiyatlandırılmasının yapıldığı, pazarın gelişimine yön veren, serbest piyasa şartları içerisinde alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, gelişmiş enerji altyapısına sahip, gerçek bir enerji merkezi haline getireceğiz. Ulaştırmada ise referans senaryo yerine alternatif senaryo sonuçlarını tercih ettiğimi de söyleyebilirim. Özellikle yerli otomobille birlikte şarj altyapısının oluşturulmasına yönelik ilgili Bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızda bu konuda farklı senaryolar üzerine çalıştık. İnşallah TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız.”

‘ÜLKEYE HİZMET SADECE DEVLET İÇİNDE OLMUYOR’

Dönmez, enerji dönüşümünü yeni dönemde ekonomik kalkınma stratejilerinin bir parçası olarak gördüklerini, ekonomik durgunluğu hareketlendirecek, piyasaları yeniden canlandıracak önemli bir argüman olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bu dönüşümün temelinde enerjinin sürdürülebilir, çevreci, uygun maliyetli ve ulaşılabilir olmasının en temel amaçları olduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

“Bu anlamda bir senaryo çalışması olarak en çok takdir ettiğimiz kısımlardan biri yerli kaynak hedefimizin de bir hedef gösterge olarak yer alması olmuş. Bu çalışmaları yaparken, ülkemizin stratejik önceliklerine de özel bir yer ayırmanızdan dolayı memnuniyetimi belirtiyorum. Ortak bir hedef etrafında birlikte gelecek öngörüleri oluşturmamız bir takım oyunu oynadığımızı da gösterir. Emisyonlardaki iyileşmeler de ilgimi çeken noktalardan oldu. Bizim sözlü politikalarımız yanında sıkça tekrarladığımız politika felsefelerimiz var. Bunlarda bir tanesi de ‘Akıllı adam kendi aklını kullanandır, daha akıllı adam ise başkalarının aklını da kullanandır’. Bugün gördüğümüz bu çalışmada biz Türkiye enerji sektörüne yön verirken bize fikir verecek, tartışılacak ve her sene dört gözle bekleyeceğimiz bir aklı da görüyoruz. Ülkeye hizmet sadece devlet içinde olmuyor. Özel sektörün, araştırma merkezlerinin toplumsal zekâyı besleyen ve ülkemizi bir adım daha ileri götüren bu çalışmasını da ben ülkeye bir hizmet olarak görüyorum. Evet, buradaki fikirler bizim değil, bu öngörüler bizim değil ama bizim fikirlerimizi şekillendirmemizde faydalanabileceğimiz çok değerli bir eser.”

FOTOĞRAFLI