Bakan Dönmez: Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık

Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis tarafından eğlence mekanlarında yapılan koronavirüs denetiminde, 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza kesildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube...