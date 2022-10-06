Bakan Dönmez: TANAP’ın kapasitesi kısa süre içerisinde 16 milyar metreküpten 32 milyara çıkacak 

- Reklam -

Nedim BAYHAN-Ömer HASAR-İbrahim MAŞE/İSTANBUL(DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye- Azerbaycan II. Enerji Forumu’nda bir araya geldi. Bakan Dönmez forumun ardından yaptığı basın açıklamasında “Şu anda TANAP(Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) yılda 16 milyar metreküp doğalgaz taşıyor. Bunun 10 milyar metreküplük kısmı Avrupa’ya, 6 milyar metreküplük kısmı Türkiye’ye geliyor. İnşallah kısa süre içeresinde kapasite 16 milyar metreküpten 32 milyar metreküpe çıkacak. Şüphesiz artan kapasiteden Türkiye’de faydalanacak” dedi. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da, “2023 yılına kadar Türkiye’ye gaz ihracatımız 9.3 milyar metreküpe ulaşacak” diye konuştu.

Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji sektöründeki iş birliğini arttırması hedeflenen “Türkiye- Azerbaycan II. Enerji Forumu” bugün saat 15.00’da Beşiktaş’ta bir otelde düzenlendi. Foruma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Samir Veliyev, enerji sektöründe öncü olan firmaların yetkilileri katıldı. Forumda, 21-22 Aralık 2021’de Bakü’de gerçekleşen toplantıda hidrokarbon, petrokimya, elektrik iletim ve dağıtım ile yenilenebilir enerji konuları için oluşturulan 4 çalışma grubu ve Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji ilişkileri ele alındı. Toplantının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ‘Türkiye- Azerbaycan II. Enerji Forumu’ protokolünü imzaladı. İmzaların ardından iki bakan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

‘SOCAR’IN TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK YABANCI YATIRIMCI OLMASINDAN MEMNUNUZ’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakü’de imzalanan anlaşmaların yeni iş birliği alanları yarattığını belirterek “Biz de bu kapsamda, heyetlerimizin de çalışmaları doğrultusunda iş birliğimizi derinleştirmek için yeni hedefler belirledik, bir dönem boyunca bu hedefleri hayata geçirmek için çok çalıştık ve gördüğüm kadarıyla çok da yol kat ettik. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı kapsamında, belirlediğimiz yeni hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edecek ve imzalayacağımız protokol ile bu hedeflerimizi hayata geçirmek üzere yeni bir süreci daha başlatacağız. Malumlarınız olduğu üzere, bugüne kadar birlikte hayata geçirdiğimiz başarılı iş birlikleri, mevcut ve potansiyel fırsatların çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmesinde bizlere büyük güç verdi. Türkiye ve Azerbaycan olarak; Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) gibi büyük altyapı projeleri ile bölgemizin ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk. 2022 yılı başında dünyada yaşanan gelişmelerin beraberinde getirdiği küresel kriz ortamına rağmen iki ülke olarak sergilediğimiz tutum ile enerji arz güvenliği noktasında üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz olarak yerine getirdik. Bizler de bu kapsamda gerek forum çatısı altında gerek çeşitli vesilelerle görüşmelerimizi sürdürdük. Tüm bu süreçte, ülkelerimizin güçlü siyasi iradesinin yanı sıra, şirketlerimizin gayret ve kabiliyetlerinin de etkisinin büyük olduğu malumlarınızdır. Bu noktada, SOCAR’ın Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı olmasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek isterim. SOCAR’ın ülkemizde gerçekleştirdiği faaliyetlere verdiği güçlü destek ve teşvikin bir benzerinin Azerbaycan’da TPAO ve BOTAŞ’a da verilmesi temennisini bu vesileyle bir kez daha dile getirmek isterim” diye konuştu.

- Reklam -

‘YEŞİL ENERJİ KONSEPTİNİN UYGULANMASINDA AZERBAYCAN’IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Bakan Dönmez sözlerini şöyle devam etti:

“Önemli hidrokarbon kaynaklarına sahip bir ülke olan Azerbaycan’ın da enerji dönüşümü için benzer hedefleri olduğunu biliyoruz. Her aşamasında desteğimizi güçlü şekilde gösterdiğimiz Vatan Muharebesi ile işgalden kurtarılan bölgelerde hayata geçirilmesi planlanan ‘Yeşil Enerji’ konseptinin uygulanmasında gerek kamu gerek özel sektörümüz olarak her zaman Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, hidrokarbon alanında hayata geçirdiğimiz başarılı iş birliğinin yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla birlikte çok daha yol ilerleyebileceğimize eminim.”

‘TANAP’IN ARTAN KAPASİTESİNDEN TÜRKİYE’DE FAYDALANACAK’

Bakanı Fatih Dönmez forumun ardından yapılan basın toplantısında da şunları söyledi:

“İki yıl önce devreye aldığımız TANAP boru hattı projesi var biliyorsunuz. O sade Türkiye’nin enerji güvenliğine ve çeşitliliğine hizmet etmiyor, aynı zamanda Avrupa’nın da enerji güvenliğine katkı sunan projelerden birisi. TANAP boru hattı projesinin kapasitesinin iki katına arttırılması kararı çıktı. Şu anda TANAP yılda 16 milyar metreküp doğalgaz taşıyor. Bunun 10 milyar metreküplük kısmı Avrupa’ya 6 milyar metreküplük kısmı Türkiye’ye geliyor. İnşallah kısa süre içeresinde kapasite 16 milyar metreküpten 32 milyar metreküpe çıkacak. Şüphesiz artan kapasiteden Türkiye’de faydalanacak”

‘TÜRKİYE’YE GAZ İHRACATIMIZ 9,3 MİLYAR METREKÜPE ULAŞACAK’

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da, ‘Türkiye- Azerbaycan II. Enerji Forumu’nda, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’na değinerek, “Türkiye’ye 2018’in temmuzundan bu yılın ekim ayına kadar TANAP tarafından 18 milyar metreküp doğal gaz tedarik edildi. Bu yılın 9 ayında da Türkiye’ye sağlanan 6.1 milyar metreküp doğal gazın 4.2 milyar metreküpü TANAP tarafından karşılandı. 2023 yılına kadar Türkiye’ye gaz ihracatımız 9.3 milyar metreküpe ulaşacak. 2027 yılına kadar Avrupa’ya doğal gaz arzını ikiye katlayarak enerji güvenliğini güçlendirme ve arzı çeşitlendirme misyonumuzu yenilemeyi amaçlıyoruz” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)