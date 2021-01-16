Bakan Dönmez, Soma Belediyesi’ni ziyaret etti

Ersan ERDOĞAN-Serkan ÖZDEMİR /MANİSA, (DHA) – ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 enerji santralinin ve iki ilçeye doğal gaz arzının toplu açılış töreni için geldiği Manisa’da Soma Belediyesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katıldığı, Manisa’daki 4 yeni enerji santralinin toplu açılış töreni için kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’u makamında ziyaret etti. Bakan Dönmez, ilk olarak İmbat Madencilik Şantiye alanını ziyaret etti. Ardından kent merkezine gelen Bakan Dönmez, Turgutalp Mahallesi’nde doğal gaz arzı gerçekleşen Nazım-Fatma Şentürk çiftinin evine konuk oldu. Aileye hayırlı olmasını diledi. Daha sonra ise Soma Belediyesi Başkanı Ali Tulup’u ziyaret etti. Belediyesi Başkanı Ali Tulup, günün anısına Bakan Dönmez’e, madenci heykeli ve Somaspor forması hediye etti.

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