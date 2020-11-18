Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası keşfi sonrası pek çok ülke sondaj yapmamızı istedi/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası keşfi sonrası pek çok ülke sondaj yapmamızı...
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Yaralı kızıl doğan insanlara sığındı
Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde kanadından yaralı olduğu için uçamayan kızıl doğan, insanlara sığındı. Yaralı kızıl doğan tedaviye alındı. Av tüfeği ile yaralandığı tahmin...
Bakan Ersoy: Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır
ANKARA (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde meydana gelen yangınla ilgili, "Ata yadigârımız Vaniköy Camii en kısa sürede...
Batman’da 150 sağlık çalışanına başarı belgesi
Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan 150 sağlık çalışanına başarı belgesi verildi. Batman Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce, koronavirüsle...
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında ekip otosuna çarptı
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da sürücüsünün dur ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında polis otosuna çarptı. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Olay, gece saatlerinde Emek ile...