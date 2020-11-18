Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası keşfi sonrası pek çok ülke sondaj yapmamızı istedi/Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası keşfi sonrası pek çok ülke sondaj yapmamızı...
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Kaza yerini görüntülediği sırada başka bir kaza oldu
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HATAY’da bir otomobilin karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir kişi, o esnada otomobilin motosiklete çarptığı kaza anlarını kaydetti. Kaza,...
Deprem profesörü Sözbilir: Faylar saniye saniye izlenecek
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- DOKUZ Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir,...
Kasasına tutunduğu kamyonetten düştü, hızla gelen aracın altında kalmaktan son anda...
Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)- BURSA’da seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan çocuk, yola düştü. Kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun ölümden döndüğü...
ESHOT kuyruğunda sosyal mesafe unutuldu
Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan ESHOT Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü'nde ulaşım kartlarını almak isteyenler uzun bir kuyruk oluştururken, sosyal mesafe...