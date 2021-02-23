Bakan Dönmez: Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10’u geçti

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “2021’de de rüzgârımız rekorlarla esiyor. Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10’u geçti. Ocak’ta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgârlarından elde ettik” dedi.
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