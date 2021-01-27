Ana Sayfa Haberler Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi, rekorunu tazeledi
Kategoriler: Güncel Haberler

Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi, rekorunu tazeledi

ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin  dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 megawatt saate ulaştığını duyurdu.
Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor. Rüzgardan elektrik üretimi 24 Ocak’taki 167 bin megawatt saatlik günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 megawatt saate ulaştı. Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor” dedi.
FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
24 dakika önce

Son Haberler

Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında (2)

ÖZEL İDARE ÇALIŞMA BAŞLATTI Yaşanan gelişmenin ardından Edirne Valiliği İl Özel İdaresi devreye girdi. İlk…

4 dakika önce

Riva açıklarında gemi karaya oturdu (1)

Ramazan EĞRİ - İlkay DİKİCİ - Özgür EREN - Gamze ŞİMŞEK - Kubilay ÖZEV -…

4 dakika önce

15 yıl önce işlenen cinayetin 3 sanığına, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 15 yıldır kayıp olarak aranan Necati Keleş'i (46) ilaçla uyutup, iple boğarak, öldürüldükten sonra…

14 dakika önce

Gelecek Partili Özdağ’a saldırıda 4 gözaltı daha

ANKARA, (DHA)- ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili 4…

14 dakika önce

Konya’da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi (2)

ADLİYE BİNASININ ÇATISI UÇTU  Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, adliye binasının çatısının bir…

14 dakika önce

Liseli gencin öldürülme anları güvenlik kamerasında

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de geçen yıl eylül ayında Şehmus Yıldırım'ın (25) 16 yaşındaki lise öğrencisi Serhat…

23 dakika önce