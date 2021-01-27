Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi, rekorunu tazeledi

ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 megawatt saate ulaştığını duyurdu.

Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor. Rüzgardan elektrik üretimi 24 Ocak’taki 167 bin megawatt saatlik günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 megawatt saate ulaştı. Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor” dedi.

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