Bakan Dönmez: Karadeniz’deki doğal gaz Filyos’ta karaya çıkacak(2)

TÜRKİYE’NİN İLK MADEN ŞEHİDİ MÜZESİ AÇILDI

​Zonguldak’ta uzun yıllar kurum müdürlerinin lojman olarak kullandığı atıl durumdaki tek katlı lojman Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından müze haline dönüştürüldü. Türkiye’nin ilk maden şehidi müzesi olma özelliğini taşıyan ‘Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi’nin açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez video konferans sistemiyle katıldı. Açılış kurdelesini ise Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve davetliler kesti. Bakan Dönmez, Zonguldak’ın Türkiye’de kömür denince akla gelen ilk şehir olduğunu söyledi. Zonguldak’ın Türkiye’nin demiryolu inşası ile ülkenin en büyük yatırımlarından biri olan demir çelik fabrikasının kurulmasına da öncülük ettiğini ifade eden Bakan Dönmez, şöyle dedi:

“1940 yılından sonra, Zonguldak sadece kömürün başkenti değil, demir-çelik, elektrik enerjisi üretimi ve iletiminde de öncü şehrimiz oldu. Zonguldak’ın şehir tarihi, aslında Cumhuriyetimizin ilk dönemlerine ve sonrasında yaşanan tüm gelişmelere ışık tutuyor. Şehrin tarihi, ülke tarihiyle öylesine iç içe geçmiş ki bu endüstri tarihinin kültüre dönüşmesi, tam olarak anlaşılması ve kömürün bir şehrin damarlarında nasıl aktığının anlatılması için şehrin geçmişini yansıtan bir müzeye ihtiyaç vardı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımızın desteğiyle Zonguldak kömür havzası tarihine tanıklık eden Üzülmez Müdür Lojmanının müzeye dönüştürülmesi fikri işte bu ihtiyaçtan doğdu. Şehrin merkezinde kalan tarihi yapının korunması ve şehrin hafızasını yansıtacak müze olarak yeniden açılması için 2018’de projemize başladık. İlk etapta Üzülmez Müdür Lojmanının ve içinde bulunduğu yerleşkenin restorasyon çalışmalarına başlandı. Yapının ve bahçenin özellikleri aslına uygun şekilde korundu. Mekâna özel teşhir ve tanzim planlaması yapıldı. Müzenin iç kısmında gösterilecek teşhir ve tanzim için uzun araştırmalar yapıldı. Tüm envanter tek tek incelendi. Tarihi eser niteliğindeki nadide endüstri malzemeleri ve dokümanlar büyük bir titizlikle belirlendi. Karaelmas Maden Şehitleri Müzemiz, iç kısımda Sergi Salonu, Harita ve Plan Odası, Belgesel Odası, Sanat- Sosyal Odası, Toplantı Salonu ve Sanal Gerçeklik Odası bölümleri ve dış kısımda 200 yıllık tarihi belgelerle geçmişe, ışık tutan bir bahçeden oluşuyor”.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da müzenin yapımından açılışına kadar emeği geçenlere teşekkür etti. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise kentin tanıtımına katkı sunacak önemli bir müzenin açılışını yaptıklarını ifade ederek, “Bir maden şehri olan ilimizde sosyal, kültürel ve turizm anlamında da kentimizin adını duyuruyoruz” dedi. Konuşmaların ardından törene katılanlar müzeyi gezdi.

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