Bakan Dönmez: Karadeniz’deki doğal gaz Filyos’ta karaya çıkacak

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos’un Türkiye’nin yeni enerji üssü olacağını belirterek, “Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz karaya çıkacak. Buradan ana şebekeye bağlanacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yönetimiyle Zonguldak’taki Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Dönmez, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos’ta kurulan endüstri bölgesinin Türkiye’nin ilk mega endüstri merkezi olacağını açıkladı. Bakan Dönmez, “Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi Filyos, Türkiye’nin yeni enerji üssü olacak. Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak. Taşkömürünün bölgede üretimi, demir – çelik başta olmak üzere yeni bir endüstrinin doğuşunu sağlamıştı. Şimdi de doğal gazın üretimiyle, Zonguldak ve Batı Karadeniz yeni endüstri bölgemiz olacak. Bölgeye, çok güçlü bir ulaşım ve lojistik ağı kuruluyor. Halen devam eden ‘Filyos Vadisi Projesi’yle birlikte de orta ve yüksek teknoloji endüstri Filyos’ta kümelenecek” dedi.

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