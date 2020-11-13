Bakan Dönmez: ‘Kanuni’nin Karadeniz seferi başlıyor

Hatay’ın Belen ilçesinde Ekim ayında çıkan ve tüm Türkiye’yi üzen orman yangınından dolayı yok olan ağaçlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, 32 bin belediye personeli adına Hatay’a 32 bin fidan gönderileceğini açıklamasının ardından hazırlanan çam fidanları yola çıktı.