Bakan Dönmez: Doğalgaz projesi Türkiye Yüzyılının en önemli projelerinden biri olacak

- Reklam -

Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı’nda Doğalgaz İşleme Tesisi’nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz projesinin Türkiye Yüzyılının en önemli projelerinden biri olacağını belirterek, “Bugün itibariyle deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamı bitmiş durumda. Test ve devreye alma işlemleri yapılıyor. Bu gazı bu tesisten alıp ulusal doğalgaz iletim sistemine bağlayacak boru hattı da tamamlandı. Orada da test ve devreye alma işlemleri devam ediyor” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğalgazının karaya çıkacağı nokta olan Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez’e Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin eşlik etti. Tesisin gezilmesi esnasında Bakan Dönmez, TPAO yetkililerinden bilgi aldı. Saha gezisi esnasında, doğalgaz işleme tesis inşaatının bulunduğu alandan geçen Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet, doğalgaz borularının bağlantısında kullanılan ve limana yakın bulunan bir manifoldu inceledi.

‘DENİZ TARAFINDAKİ İLETİM HATLARININ TAMAMI BİTMİŞ DURUMDA’

İnceleme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Dönmez, “Bu projemiz Türkiye Yüzyılı’nın en önemli projelerinden birisi olacak. Sahada hummalı bir çalışma var. Kara tarafında 5 bin 500 civarında, deniz tarafında ise 2 bin 500 çalışanımız var. 7 gün 24 saat esasısyla durmaksızın, duraklamaksızın çalışıyoruz. Temel amacımız Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu gazı milletimizle buluşturmak. Gerek üretim tarafında, yani kuyuların olduğu sahaların geliştirilmesiyle alakalı olarak, gerekse iletim tarafında ya da kara tarafındaki gaz işleme tesisinde önemli mesafeler kat ettik. Bugün itibariyle deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamı bitmiş durumda. Test ve devreye alma işlemleri yapılıyor. Bu gazı bu tesisten alıp ulusal doğalgaz iletim sistemine bağlayacak boru hattı da tamamlandı. Orada da test ve devreye alma işlemleri devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden yabancı uzman da geliyor, ama ekibin büyük bir kısmının Türk vatandaşlarımızdan oluştuğunu söyleyebilirim. Türkiye Petrolleri burada bu çalışmayı yaparken ciddi bir kabiliyet ve yeteneğini de geliştiriyor. Bir gurur vesilesi. Başta Karadeniz olmak üzere, hiç şüphesiz Akdeniz’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında da bu ve buna benzer projeleri hayata geçirebilecek kabiliyetleri kazanıyoruz. Ben sık sık yurtdışına çıktığımda da mevkidaşlarım bu projeden bahsederek bize işbirliği tekliflerinde bulunuluyor. Bu noktaya kısa süre içerisinde gelmiş olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -