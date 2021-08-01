Bakan Dönmez: Deniz tabanına serilecek boru hattının üretimi başladı

ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazında geriye sayımın sürdüğünü, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının ilk üretiminin başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı. Boru hattı rotaları belirlendi. Korozyon testleri tamamlandı. İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi” dedi.

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