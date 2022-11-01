Bakan Dönmez, BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Jaber ile görüştü

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BAE, (DHA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Abu Dabi’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Al Jaber ile görüştü.

Bakan Dönmez, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Al Jaber ile verimli bir görüşme yaptık. Enerji teknolojilerinde geldiğimiz noktayı ve yerli sanayimizin güçlü üretim altyapısını paylaştım. Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için iş birliği imkanlarını değerlendirdik” dedi.

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