Bakan Çavuşoğlu’ndan Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı’na ziyaret

Türkmenistan, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Aşkabat’taki Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı’nı ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un davetine icabetle gittiği ülkede, mevkidaşıyla görüşmesinin ardından başkentteki Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı’nı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, 2001’de Türkmenistan’ın bağımsızlığının 10. yıl dönümü kapsamında inşa edilen anıta çelenk bıraktı.