7.5 C
Ankara
24 Nisan 2019
Ana Sayfa Politika Haberleri Bakan Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan alınacak S-400'lerin, F-35'in sistemine gireceği iddiasına ilişkin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan alınacak S-400'lerin, F-35'in sistemine gireceği iddiasına ilişkin "Bu iddia doğru ise zaten Suriye'de, Norveç sınırında S-400 var. Norveç F-35'leri bunun üzerinden uçuyor.
Politika Haberleri

Bakan Çavuşoğlu’ndan ‘S-400’ açıklaması

Editör Editör

-

5
0

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan alınacak S-400’lerin, F-35’in sistemine gireceği iddiasına ilişkin “Bu iddia doğru ise zaten Suriye’de, Norveç sınırında S-400 var. Norveç F-35’leri bunun üzerinden uçuyor.

Suriye’de İsrail’in, ABD’nin F-35’leri zaten uçtu. Bir kere onlar Rusların kontrol ettiği S-400. Eğer bu iddia doğru ise çoktan oldu. Biz başından beri bir konuda hassasiyet gösterdik, NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya’dan alınacak S-400 savunma sistemine ilişkin nasıl bir ara formüle gidileceğine ilişkin soru üzerine, “Bizim ABD ve NATO’ya önerimiz gayet sarih. Endişeniz ne? ‘Efendim işte F-35’in sistemine girer.’ Bu iddia doğru ise zaten Suriye’de, Norveç sınırında S-400 var. Norveç F-35’leri, bunun üzerinden uçuyor. Suriye’de İsrail’in, ABD’nin F-35’leri zaten uçtu. Bir kere onlar Rusların kontrol ettiği S-400. Eğer bu iddia doğru ise çoktan oldu. Biz başından beri bir konuda hassasiyet gösterdik, NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. Bu bizim savunmamız için alacağımız bir sistemdir ve bu konuda tamamen kontrol bizde olacak. ‘Eğer bu konuda tereddütleri varsa uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulsun, NATO içinde olsun, incelesinler’ dedik. Bunun dışında bir ara formül gündeme de gelmedi, düşünülmedi de; ama sürekli bu tür dedikodular dolaştırılıyor Ankara ve ötesinde. Bu doğru değil ve bu hiçbir zaman konuşulmadı. Türkiye’nin önerisine ABD’den henüz bir yanıt gelmedi; ancak NATO istiyor” diye konuştu.

‘NİYE BİZ BEDEL ÖDEYELİM?’

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İran’a yönelik ambargo ile ilgili muafiyet kararını uzatmamasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, kararın uygulanmasının zor olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bunun sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir karar olmadığını, hiçbir ülkenin petrol ithalatını çeşitlendiremeyeceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu “Bizim için alternatif kaynak nedir? Irak’tır. Irak’tan bize gelen boru hatları kırıldı, döküldü. Bölgesel yönetim üzerinde ise daha düşük kapasiteli bir boru hattı var. Onun da kapasitesi sınırlı. Söyledikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bir kere iki ülkeye yönlendirmeleri son derece yanlış. ABD yönetiminin başka ülkelere yönlendirmesi tüm ülkelerde farklı yorumlara sebep oluyor. Ayrıca bizim rafinerilerimiz oralardan alınan petrole uyumlu değil. Bunların teknolojisinin yenilenmesi lazım. Bunun için rafineriler belli bir süre kapalı tutulacak. Diğer taraftan maliyetli. İran’ın petrolü de ucuz değil ama göreceli olarak arada çok fark var. Niye biz bedel ödeyelim? ABD bir karar alıyor ve buna tüm ülkeler uysun istiyor” dedi.

‘ÖNCE TAMAMEN ÇEKİLİYORLARDI, ŞİMDİ BİRKAÇ YÜZ ASKER KALSIN DİYORLAR’

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin, YPG’nin Türkiye’nin istediği bölgeye doğru çekileceği yönündeki açıklamasına ilişkin son durumun ne olduğunun sorulması üzerine, ABD’nin bazı önerileri olduğunu, önerilerle ilgili örtüşen konular bulunduğunu, örtüşmeyen konularla ilgili de Türkiye’nin önerileri olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, “Kendi aramızda istişare yapıyoruz. Yarın Milli Savunma Bakanlığı’nda toplanıp birçok konuyu değerlendireceğiz. Bu görev gücü içinde hem askerimiz hem istihbaratımız hem de bizim bakanlığımız var. ABD’nin bu önerilerine karşı biz de karşı önerilerimizi sunarak koordine etmeye çalışıyoruz. ABD askerlerinin geri çekilmesi, güvenli bölge konularında net bir şey yok. Onların tam bir stratejisi yok. Önce tamamen çekiliyorlardı, şimdi birkaç yüz asker kalsın diyorlar. Herhalde onları da güneyde bırakacaklar. İran’a karşı burada asker bırakmak istiyorlar. Onları eleştirmek için söylemiyorum ama henüz belirli bir kararları, stratejileri yok. Biz ne istediğimizi de ne istemediğimizi de biliyoruz ve onlara söylüyoruz. Kafa karışıklığına yol açan bazı eksiklikler var. Karşılıklı önerilerle netleştirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikÇocukların en mutlu günü 23 Nisan’da kahreden haber
Sonraki İçerikTürk savunması İtilaf kuvvetlerini yerle bir etti
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Politika Haberleri

Türk savunması İtilaf kuvvetlerini yerle bir etti

Editör -
“İtilaf devletleri 8 buçuk ay süren zorlu mücadeleyi kaybederek büyük bir yenilgiyle geri çekildi. Türk savunması İtilaf kuvvetlerini yerle bir etti”
Devamını Oku
Öne Çıkan

Kılıçdaroğlu’ndan 23 Nisan mesajı

Editör -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Dolayısıyla çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye'dir.
Devamını Oku
Politika Haberleri

İstanbul’a yeni bir başlangıç

Editör -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç" mitingine katıldı.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Engelli olarak tanımlanan bireylerin yer aldığı ilk Youtube kanalı olan Farkadaş TV’de, kültür sanat, aktüel, talk show, spor ve engelli hakları hakkında programlar olacak.

Zihinsel engelli bireylerin yer aldığı ilk Youtube kanalı açıldı

Editör -
Engelli olarak tanımlanan bireylerin yer aldığı ilk Youtube kanalı olan Farkadaş TV’de, kültür sanat, aktüel, talk show, spor ve engelli hakları hakkında programlar olacak.
Skynet

Skynet gerçek mi oluyor?

Wings For Life Vakfı

Omurilik felcinde çığır açan gelişme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Bürge Çobaner, Ramazan ayında ve sıcak havalarda asabiyete ve halsizliğe karşı asitli içecekler yerine 40 çeşit baharatla yapılan demirhindi şerbetinin içilmesini önerdi.

Asabiyete ve halsizliğe karşı demirhindi şerbeti için

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

Özel Haber Mehmet Akgün -
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”

PTT BÜYÜK BİR AİLEDİR

Özel Röportaj Emre Yılmaz -
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”
Birbirinden bağımsız çok sayıda bilimsel çalışmanın sonuçları gösteriyor ki, meyve ve yüzde 100 meyve suyu tüketiminin, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı ve inme riskleri üzerinde nötr ya da yararlı etkiler yaratıyor.

Meyve ve Yüzde 100 meyve suyu tüketimi kalbi olumlu etkiliyor

Özel Haber Mehmet Akgün -
Birbirinden bağımsız çok sayıda bilimsel çalışmanın sonuçları gösteriyor ki, meyve ve yüzde 100 meyve suyu tüketiminin, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı ve inme riskleri üzerinde nötr ya da yararlı etkiler yaratıyor.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71