Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yunanistan, uluslararası hukuku ve AB hukukunu askıya almaktadır “dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın mültecilere karşı uyguladığı tutum ile ilgili olarak Alman Bild gazetesine açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, “Yunanistan, uluslararası hukuku ve AB hukukunu askıya almaktadır. Avrupa’nın iradesine karşı Avrupa’yı korumak artık mümkün de değildir. Milyonlarca insan Suriye’de yerlerinden edildi ve sınırlarımıza doğru geliyorlar. Orta Doğu komşudur ve düşündüğünüzden de uzak değil. Yaşananlar Avrupa’yı da etkiliyor. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan uluslararası hukuku ve AB hukukunu askıya alıyor. Sınırlarına sığınan mültecilere karada ve denizde ateş ediyor ve insanlık dışı bir şekilde hareket ediyor; botlarını batırıyor, göz yaşartıcı bombalarla saldırıyor. 3 kişiyi öldürdü ve başkalarını yaraladı” diye konuştu.