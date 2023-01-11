Bakan Çavuşoğlu Zimbabve Dışişleri Bakanı Shava ile görüştü

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ZİMBABVE, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika temasları kapsamında geldiği Zimbabve’de Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Harare’de, Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Shava ile ekonomi, yatırımlar, ticaret ve savunma sanayii konuları başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ele aldık. Bölgesel konuları görüştük. Protokol İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imzaladık” dedi.

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